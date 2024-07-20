"Sinek ısırığı kaşındırır" demeyin! Meğer bu hastalığın da habercisiymiş...

Prof. Dr. Nacaroğlu, "Böcekler, dünyanın en çeşitli hayvan gruplarından biridir ve bu yüzden böcek sokmaları oldukça yaygındır. Çoğu böcek sokması, birkaç gün içinde kendi kendine geçen hafif cilt reaksiyonlarına yol açsa da, bazı durumlarda ciddi alerjik reaksiyonlar da görülebilir" diye konuştu.



EN SIK KARŞILAŞILAN ARI SOKMALARIDIR

Arı sokmalarının ise en sık karşılaşılan böcek sokmaları arasında olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti: İnsanların büyük bir çoğunluğu hayatları boyunca en az bir kez arı sokmasına maruz kalır. Ancak, arı sokmaları bazen sistemik alerjik reaksiyonlara (anafilaksi) yol açabilir ve bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Anafilaksi, yaşamı tehdit edebilen bir durum olduğundan, acil müdahale gerektirir. Arılar dışında, sivrisinekler, karıncalar ve at sinekleri gibi böceklerin sokmaları daha az ciddi alerjik reaksiyonlara neden olur. Bu böceklerin tükürük proteinlerine duyarlı kişilerde, ısırık sonrasında genellikle hafif cilt reaksiyonları görülür. Ancak bazı durumlarda, geniş ve kaşıntılı şişlikler de gelişebilir. Örneğin, ateş karıncası gibi bazı karınca türlerinin sokması, ciddi alerjik reaksiyonlara ve hatta anafilaksiye neden olabilir.