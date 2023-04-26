Sirke Anası Nasıl Saklanır? Sirke Anası Dondurucuya Konur Mu, Buzlukta Nasıl Saklanır?

Sirke Anası nasıl saklanır, sorusuna cam bir kavanozda saklanmalıdır yanıtını veririz. Sirke Anası derin dondurucuya konur mu veya buzdolabında saklanır mı, dediğimizde 5 derecenin altında muhafaza edilmemesi gerektiğini öğreniriz. Sirke Anası buzluğa nasıl atılır, dediğimizde ise buzluğa atılmaması gerektiğini öğreniriz. Sirke anası kaç gün saklanır veya dondurucuda Sirke anası ne kadar süre saklanır, sorularına saklanma süresinin 5 yıla kadar saklanabileceğini öğreniriz.

Sirke Anası Nedir?

Sirke, turşu yapımı için, besinleri koruyarak kullanım süresini uzatmak için, yemeklere ve salatalara lezzet vermek için kullanılır. Organik beslenmek için kullanılan sirkelerin de organik olması önemlidir. Organik sirke yapmak için gerekli olan mayaya sirke anası denir. Sirkenin anti bakteriyel özelliği, antioksidan aktivitesi, kan basıncını düşürmesi, anti-diyabetik ve ağırlık kontrolüne olan etkisi ile birçok olumlu sağlık etkileri bulunur.

Sirke Anası Nasıl Yapılır?

Sirke yapmakla sirke anası yapmak neredeyse aynı işlemlerin sonucudur. Sirke anası yapmak için gerekli aşamaları şu şekilde sıralayabiliriz:

Şeker oranı yüksek meyveler, nohut, bulgur ve su kullanılır.

Meyvelerin taze, sağlam ve olgun olması gerekir.

Suyun kireçli olmamasına ve tatlı içme suyu olmasına dikkat edilmelidir.

Meyveleri iyice yıkadıktan sonra küçük küçük doğrayıp bir cam kavanoza doldurun.

Cam kavanozun içine bulgur, nohut ve içme suyu ekleyerek plastik bir kaşıkla karıştırın.

Cam kavanozun ağzını temiz bir tülbentle kapatın.

2 gün arayla kavanozu karıştırın.

20 gün boyunca ışık almayan, serin bir yerde saklayın.

Sirke üzerinde bulunan tüm maddeler yaklaşık 20 gün içinde dibe çöker. Tüm meyveler dibe çöktüğünde sirke anası hazırdır.

20 günlük sürecin sonunda kavanozun üstünde jelimsi kıvamda bir tabaka oluşur. Bu tabaka sirke anasıdır.

Oluşan sirke anasını farklı bir kaba alarak sirke yapımında kullanabilirsiniz.

Sirke Anası Dondurucuya Konur Mu, Buzlukta Nasıl Saklanır?

Sirke anasını muhafaza etmek için sirke anası cam bir kavanoza alınarak üzeri sirke ile doldurulur. Kavanozun ağzı sıkıca kapatılır. Kavanozun ağzı sıkıca kapatılmazsa sirke anası fermente olmaya devam eder. Aynı sorun sıcak, nem ve ışıkta da gerçekleşebilir. Bu nedenle sirke anasını serin ve karanlık bir yerde muhafaza edilmesi gerekir. Canlı organizmalar barındıran sirke anası belli bir sıcaklığın altına düşerse etkisini kaybeder. Bunun için serinliğin 5 derecenin altına düşmemesi önerilir. Bu nedenle buzlukta saklanmaması önerilir. Serin bir yerde saklanması gerektiği için oda sıcaklığı ile 5 derece arasında saklanması önemlidir.

Sirke Anası Nasıl Saklanır?

Sirke anası kullanılacağı zaman kesinlikle metal kaşıkla alınmamalıdır. Çünkü sirke asidik bir maddedir ve asitler metaller ile tepkimeye girer. Metalin sirkeye karışmaması için tahta kaşık veya plastik kaşık kullanılmalıdır. Sirke anası dışarıda yani kiler ya da ısının sabit olduğu bir alanda güvenle saklanabilir.