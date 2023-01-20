Soğuk Algınlığı Bulaşıcı Mı? Soğuk Algınlığı Kaç Gün Bulaşıcıdır, Temasla Başkasına Geçer Mi?

İnsanlar arasında en yaygın bulaşıcı hastalık türlerinden birisi olan soğuk algınlığı, soğuk havalarda ve ani sıcaklık değişimlerinde sıklıkla rastladığımız hastalık türlerinden bir tanesidir. Soğuk algınlığı oldukça uzun süren bir hastalık olarak bilinir ve çok kolay bir şekilde bulaşır. Soğuk algınlığı kediye bulaşır mı sorusuna da cevap vermek gerekirse, hayır soğuk algınlığı kediye bulaşmaz. Bu virüsler, tek türe özgüdür. Bu sebepten ötürü de insanlardan kedilere geçme gibi bir durumu da söz konusu değildir. Hadi gelin soğuk algınlığı bulaşıcı mı adlı haberimizi beraber inceleyelim.

Soğuk Algınlığı Bulaşıcı Mı ?

Soğuk algınlığı, oldukça bulaşıcı bir virüs olarak bilinmektedir. Bu virüsler genellikle tek türe özgü olmakla birlikte, insanların arasında sıkça görebildiğimiz bir virüstür. Aynı zamanda soğuk algınlığının bir diğer adı da nezle olarak bilinmektedir. Bu hastalık genellikle sonbahar ve kış aylarında görülür ve insandan insana bulaşır.

Genellikle hava yoluyla bulaşan bu hastalık bazen çok dayanılmaz bir hal almaktadır. İnsanları gerçekten zorlayan bir duruma sokan bu virüs, her sene sıklıkla görülmektedir. Bir insan soğuk algınlığı virüsünü kaptıktan sonra bulaştırma şansı oldukça yüksektir. Hava yoluyla çok rahat bulaşan bu virüs özellikle hastane ortamlarında çok görülmektedir. Hastanelerde genelde hastalıklı insanlar bulunduğu için bu virüsler tavana baloncuklar şeklinde yapışmaktadır. Ve orada sağlıklı bulunan insanlar ise bu virüsü soludukları zaman çok rahat bir şekilde bu hastalığı kapmaktadırlar. O yüzden dikkat edilmeli eğer imkan var ise bir maske takılmalı ve sık sık dezenfekte olunmalıdır.

Soğuk Algınlığı Kaç Gün Bulaşıcıdır ?

Bu virüse yakalanmış hastalar hapşırdığında milyonlarca virüs yaymaktadır. Bu virüse insana bulaştığında genelde uzun bir süre insandan vazgeçmez. Bulaştırıcılık, belirtilerin başlamasından hemen önce başlar ve genelde 5 ila 10 gün arasında insandan gitmez.

Soğuk Algınlığı Temasla Başkasına Geçer Mi ?

Soğuk algınlığının bulaşma yollarından en popüler olanı soluma yoluyla geçmesidir. Havada bulunan virüsleri taşıyan damlacıkların solunması durumda geçen bu virüs aynı zamanda başka bir yüzeyde ki virüse temas ettiğinde de bulaşmaktadır. Yani virüslü bir hastanın bir kapı koluna dokunduğunda, onda ki virüsler kapı koluna geçmektedir. Başka sağlıklı bir hasta da gelip oraya dokunduğu zaman virüsü kapmış olmaktadır. Yani dikkatli olmak gerekmekte ve imkan varsa sık sık dezenfektan ile dezenfekte olmak gerekmektedir. Kısacası, temasla çok rahat bir şekilde bulaşmaktadır.