Soğuk algınlığı için buhar mı? Cerrahlar uyarıyor: "Sonuçlar ölümcül..."

Dr. Yarrow, bu yöntemin etkinliğine dair bilimsel kanıt bulunmadığını vurguladı. Cochrane gibi saygın tıbbi incelemeler, buhar solumanın hastalıkları tedavi etmede net bir fayda sağlamadığını ortaya koyuyor. Buharın rahatlatıcı bir etkisi olabileceği teorileri olsa da, bu faydalar bilimsel olarak doğrulanmış değil.

YANIKLARA KARŞI '3C' KURALI

Cerrah, yanık oluşması durumunda halkın "3C" kuralını uygulamasını öneriyor: Cool (soğuk suya tutmak), Call (doktoru aramak), Cover (steril bir bezle kaplamak). Bu yöntem, yanığın şiddetini azaltmak ve komplikasyonları önlemek için kritik öneme sahip.

SICAK SU TORBALARINA DİKKAT

Ayrıca, bir meslek terapisti, sıcak su torbalarının da yanıklara neden olabileceğine dikkat çekti. Torbaların üretim tarihlerini kontrol etmek, iki yıldan eski olanları değiştirmek ve asla taze kaynamış su kullanmamak gerekiyor. Yanlış kullanım, özellikle hassas ciltlerde ciddi yanıklara yol açabiliyor.

ALTERNATİF ÖNERİLER

Dr. Yarrow, bu tür tehlikeli uygulamalar yerine, reçetesiz satılan soğuk algınlığı ve grip ilaçlarının kullanılmasını öneriyor. Bu yöntemler, güvenli ve etkili bir şekilde semptomları hafifletebilir. Uzmanlar, evde tedavi sırasında güvenliği ön planda tutmanın, özellikle çocuklar için hayati önem taşıdığını vurguluyor.