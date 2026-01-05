Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Soğuk algınlığı sessizce yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Havaların soğumasıyla birlikte fark edilmeden yayılan soğuk algınlığı vakaları günlük hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Uzmanlara göre özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen sürenin artması, virüslerin çok daha hızlı yayılmasına zemin hazırlıyor. İlk belirtiler çoğu zaman hafif seyretse de ihmal edildiğinde yaşam kalitesini düşüren bu enfeksiyon, çocuklar ve bağışıklığı zayıf kişiler için daha büyük risk oluşturuyor.

Doç. Dr. Irmak Sayın Alan, havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı vakalarında artış yaşandığına dikkat çekerek, soğuk algınlığı çoğu zaman hafif seyretse de günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebildiğine dikkati çekti. Doç. Dr. Alan, özellikle kapalı alanlarda geçirilen sürenin arttığı kış aylarında virüslerin yayılımı daha da kolaylaştırdığını söyledi.





KAPALI ORTAMLAR RİSKİ ARTIRIYOR

Soğuk algınlığının temel nedeninin virüsler olduğunu vurgulayan Alan, en sık rinovirüslerin sorumlu olduğunu, bunun yanı sıra koronavirüsler, adenovirüsler ve RSV gibi farklı virüslerin de tabloya yol açabildiğini belirterek, "Soğuk algınlığı, her yaş grubunda görülebilen ancak özellikle çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha sık karşılaştığımız bir enfeksiyondur. Kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunma süresinin artması, bulaş riskini belirgin şekilde yükseltir. Damlacık yoluyla ve kirli yüzeylere temas sonrası virüslerin kolayca yayılabilir" diye konuştu.