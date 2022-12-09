Soğuk Cilt Alt Tonu Renkleri - Cilt Alt Tonu Soğuk Olanlar Hangi Renkleri Giymeli, Nasıl Makyaj Yapmalı?

Bazı renkler, bazı tenlerde çok daha güzel görünür ve bunu bilen kadınlar, soğuk cilt alt tonuna yakışan renkler arasında neler var diye düşünür. Soğuk cilt alt tonu renkleri, genellikle pembe tonlardadır. Soğuk alt tona yakışan saç renkleri, tenine uygun saç rengi isteyenler tarafından araştırılır. Tarzını yansıtmayı ve fiziksel özelliklerini ön plana çıkaracak renkleri giymeyi sevenler için soğuk alt tona yakışan renkler ilgi çekicidir. Peki soğuk alt ton cilt nasıl anlaşılır?

Soğuk Cilt Alt Tonuna Yakışan Renkler Neler?

Ten rengi, zaten ortada olan fiziksel bir özelliktir. Kişiden kişiye değişir ve çok açık, açık, orta ve koyu olabilir. Mevsimler, özellikle güneşe maruz kalma ve solaryuma girme ile değişebilir. Fakat, cildin renginin arkasında ona belirli bir ışık veren ve pigmentlerden kaynaklanan özel bir alt tonu vardır. Ten renkleri, neredeyse dünyadaki insan sayısı kadar çeşitlilik gösterirken, tonlar ise kendi içinde üçe ayrılır. Soğuk, sıcak ve nötr. Birçok kişi tonunu belirlemek konusunda biraz zorluk yaşar. Aslında oldukça basittir, yapmanız gereken bileklerinizdeki damarların rengine bakmaktır. Damarlarınız aşağıdaki renklerden hangisi ise cilt alt tonunuz da odur.

Yeşil: Sıcak cilt alt tonu

Mavi: Soğuk cilt alt tonu

Yeşil-Mavi Karışık veya Mor: Nötr cilt alt tonu

Soğuk cilt alt tonu pembe ve sıcak cilt alt tonu ise sarıdır. Birçok kişi ise soğuk cilt alt tonuna yakışan renklerin neler olduğunu bilmek ister. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Pembe

Yeşil

Mor

Açık kırmızı

Gül kırmızısı

Yakut rengi

Gümüş

Soğuk Cilt Alt Tonuna Yakışan Saç ve Makyaj Renkleri Neler?

Soğuk cilt alt tonu dendiği zaman akla beyaz ten gelse de aslında cilt rengi ile alakası yoktur ve esmerler de bu alt tona sahip olabilir. Bu bakımdan, saç rengi ve makyaj stili tercih ederken bu noktayı da göz önünde bulundurmak gerekir. Fakat, genel olarak soğuk alt ton ile uyumlu olabilecek saç ve makyaj renkleri arasında şunlar vardır:

Saç

Platin sarı

Gri tonları

Küllü sarı saç renkleri

Sıcak tonlar ve kızıl

Bakır ve sıcak sarılar

Makyaj

Mavi

Lacivert

Kobalt mavi

Mor

Mürdüm

Bordo

Lila

Ördek yeşili

Gri

Gümüş

Pembe

Soğuk cilt at tonu, oldukça pembemsi, kırmızı ve hatta mavimsidir. Bu nedenle, fondöten seçimi yaparken pembe alt tonlu olanlar tercih edilmelidir.