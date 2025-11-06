Soğuk havada yapılan bu hata belinizi mahvedebilir! Uzmandan kritik uyarı

Soğuk havaların etkisini artırdığı bu günlerde uzmanlar bel sağlığı konusunda peş peşe uyarılarda bulunuyor. Ani sıcaklık değişimlerinin omurga kaslarında gerginliğe ve ağrılara yol açabileceğini belirten uzmanlar, özellikle sonbahardan kışa geçiş döneminde yapılan bu hataların ciddi bel problemlerine davetiye çıkardığını belirtiyor.

İHA Giriş Tarihi: 06.11.2025 14:16 PAYLAŞ ABONE OL

Günümüzde hareketsiz yaşam tarzı, kilo fazlalığı ve dengesiz beslenme alışkanlıklar omurga sağlığını olumsuz yönde etkileyerek birçok kişide omurga yıpranmasına neden oluyor. Yıpranmış omurgada yapılan ani hareketlerin kas ve eklem zorlanmalarına bağlı ağrılara yol açabileceğini kaydeden Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Yaşar Karataş, özellikle sonbahardan kışa geçiş döneminde bel sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu.





"D VİTAMİNİ, KALSİYUMLA BİRLİKTE KEMİK GÜCÜNÜ ARTIRIR"

Mevsim geçişlerindeki sıcaklık farklılıkları kaslarda ani kasılmalara ve dolaşım bozukluklarına yol açarak omurga çevresindeki kas dokusunun gerginleşmesine neden oluyor. Bu durumun özellikle yıpranmış omurgalarda ağrılara sebep olduğunu söyleyen Op. Dr. Yaşar Karataş, "Isı düşmesi kaslardaki kan akımını azaltır. Bu da iyileşme sürecini yavaşlatarak ağrıların uzamasına da neden olur" dedi.