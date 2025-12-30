Soğuk havalar kalp krizini tetikleyebilir! Bu hatalar riski büyütüyor

Risk grubundaki kişilerin daha dikkati olmaları gerektiğini vurgulayan Şentürk, "Herkes için 'soğuk hava kalp krizi yapar' diyemeyiz ama özellikle soğuk havada riskli olan kişilerde kalp krizi bir miktar daha önemli oluyor. Önceden kalp damar hastalığı olan, kalp krizi geçirmiş, anjiyo olmuş, stent takılmış, bypass olmuş kişiler özellikle riskin en yüksek olduğu kişilerdir." diye konuştu.

Şentürk, sigara kullanan, diyabeti bulunan, 65 yaş üzeri ve aşırı kilolu kişilerin de risk altında olduğunu belirterek, bu kişilerin soğuk havalarda çok daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.