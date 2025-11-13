Soğuk havalarda ıslak saçla dışarı çıkmak hastalık yapar mı? Uzmanlar yanıtladı!

Yıllardır dillerden düşmeyen bir inanış var: "Islak saçla dışarı çıkarsan hasta olursun." Ancak uzmanlara göre bu, tamamen bir şehir efsanesi. Soğuk hava ya da nemli saçlar, sandığımız gibi hastalık nedeni değil; asıl suçlu, virüsler.

İngiltere'de 2.000 yetişkinle yapılan bir anket, halk arasında bu yanlış inanışların hâlâ yaygın olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 27'si, sadece hava soğuduğunda dışarıda olmanın soğuk algınlığına yol açtığını düşünüyor. Yüzde 28'i ıslak saçla dışarı çıkmanın hastalık getirdiğine inanırken, yüzde 22'si cereyana maruz kalmanın insanı hasta ettiğini söylüyor. Katılımcıların yaklaşık üçte biri (yüzde 29) ise soğuk havanın bağışıklık sistemini zayıflattığını sanıyor.

Bu araştırma, Yakult tarafından yürütüldü ve markanın iş birliği yaptığı diyetisyen Lucy Kerrison, kış döneminde bağışıklıkla ilgili en yaygın yanlış bilgileri çürütmeyi amaçladı. Kerrison, "Ne soğuk hava ne de ıslak saç hastalık yapar; hastalıkların nedeni virüslerdir" diyerek konuyu net bir şekilde özetliyor.

Kerrison'a göre, asıl sorun soğuk havada dışarı çıkmak değil, soğuk havalarda daha fazla kapalı alanlarda zaman geçirmek. Bu durum, virüslerin daha kolay yayılmasına yol açıyor. Bu yüzden, bağışıklık sistemini güçlendirmek için bağırsak sağlığına dikkat etmek gerekiyor.

"Vücuttaki bağışıklık hücrelerinin yaklaşık yüzde 70'i bağırsakta bulunur ve buradaki mikrobiyota ile sürekli etkileşim içindedir" diyen Kerrison, bu ekosistemin bağışıklık sistemini eğittiğini, zararlı ve zararsız maddeleri ayırt etmesini sağladığını belirtiyor.

Uzmanlara göre, bağırsak ve bağışıklık sistemi arasındaki bu dengeyi korumanın anahtarı, beslenme çeşitliliği. Kerrison, insanların bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllar, kuruyemişler, tohumlar, baklagiller ve otlar tüketmeleri gerektiğini vurguluyor. "Bağırsak mikropları, bitkisel gıdalardaki liflerle beslenir. Ne kadar çeşitli beslenirseniz, o kadar çok faydalı bakteriyi desteklemiş olursunuz," diyor.

Ayrıca, yoğurt, kefir, kimchi gibi fermente gıdalar da bu dengeyi destekliyor. Kerrison, bu tür ürünleri seçerken üzerlerinde bakteri suşu adlarının ve bakteri sayısının belirtilmiş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu tür ürünlerin bağırsak florasını düzenleme açısından daha etkili olduğunu ekliyor.

Araştırmaya göre, Britanyalıların yüzde 42'si kış aylarında sağlıklı bir bağırsak yapısını korumanın daha zor olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 41'i, soğuk havalarda daha ağır ve yağlı yiyeceklere yöneldiğini itiraf ediyor. Her beş kişiden biri ise yoğun sosyal etkinlikler ve tatil dönemi nedeniyle beslenme dengesini kaybettiğini söylüyor.

İlginç bir şekilde, yüzde 27'lik bir kesim sağlıklı yaşam konusunda ilham almak için sosyal medyaya başvuruyor. Ancak bunların yüzde 63'ü internetteki sağlık tavsiyelerini kafa karıştırıcı buluyor.

Yakult Bilim Müdürü Dr. Holly Neill, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor: "Sosyal medyada bazı sağlık trendleri mucizeviymiş gibi sunuluyor, ancak her gördüğünüz şey bilimsel temele dayanmıyor. Beslenme, basit reçetelerle çözülebilecek bir alan değil."

Neill, herkese uyan sihirli bir çözüm olmadığını, "hızlı sonuç" vaat eden tavsiyelere şüpheyle yaklaşılması gerektiğini vurguluyor. "Bağırsak sağlığını desteklemek karmaşık olmak zorunda değil. Küçük ama istikrarlı adımlar, uzun vadede gerçek bir fark yaratabilir," diyor.

Kısacası, ıslak saçla dışarı çıkmak sizi hasta etmez; asıl risk, kalabalık kapalı ortamlarda mikroplara daha fazla maruz kalmaktır. Bağışıklığı güçlü tutmanın sırrı ise basit: dengeli beslenmek, çeşitliliğe önem vermek ve bilimi rehber almak.