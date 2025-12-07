Soğuk havalarda o kişiler dikkatli olmalı! Kalp krizini böyle tetikliyor

Soğuk havalar yalnızca üşütmekle kalmıyor, kalp krizini adeta tetikleyen bir tuzağa dönüşüyor. Damarları bir anda daraltan soğuk, tansiyonu fırlatıyor, kapalı alanlarda hızla yayılan enfeksiyonlar da tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Özellikle risk grubundaysanız, dışarıya attığınız her adım bile kalbinizi zorlayabilir.

Kış aylarında kalp krizi vakalarının artış gösterdiğini, ancak bunun özellikle risk gruplarını ilgilendirdiğini söyleyen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, "Sağlıklı bir bireyseniz, yani kalp damarlarınızda herhangi bir sorun yoksa kalp yetmezliği veya tansiyon hastalığınız bulunmuyorsa, soğuk havaya çıkmanızda sakınca yok. Hatta soğuk havada tempolu egzersiz bile yapılabilir" dedi.

Soğuk havalarda damarların daraldığını, tansiyonun yükselebileceğini belirten Prof. Dr. Hökenek, "Tansiyon hastalarında özellikle kış aylarında su ve tuz tutulumuna bağlı tansiyon krizleri görülebiliyor. Bu da kalbi zorlar ve kalp damar hastalığı olanlarda kalp krizi riskini artırır. Grip, zatürre, influenza gibi enfeksiyonların artması da kalp hastalarında durumu ağırlaştırabilir" uyarısında bulundu.