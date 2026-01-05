Soğukta yürürken göğsünüz sıkışıyorsa dikkat! Uzmanlardan uyarı...

Soğuk havanın tansiyon üzerinde de olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ermiş, "Soğukla birlikte damarların büzüşmesi kan basıncını yükseltir. Bu durum yüksek tansiyonu olan kişilerde kontrolsüz tansiyon yükselmelerine, kalp krizi ve inme riskinde artışa yol açabilir" ifadelerini kullandı.

'KALP VE TANSİYON HASTALARINA ÖNERİLER'

Kalp ve damar hastaları ile yüksek tansiyonu olan bireylerin kış aylarında bazı önlemleri ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ermiş, şu önerilerde bulundu:

"Giyinme: Vücut ısısını korumak için kat kat ve kalın giyinilmeli, özellikle göğüs, boyun ve baş bölgesi soğuktan korunmalıdır. Soğuk ve rüzgârlı havalarda koroner damarların daralabileceği ve bunun kalp krizi riskini artırabileceği unutulmamalıdır.