Sol Diz Kapağı Ağrısı Nedenleri - Oturup Kalkınca Sağ ve Sol Diz Kapağı Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Sol diz kapağı ağrısı neden olur anlatmadan önce ne olduğundan bahsetmek gerekmektedir. Bir diğer adı olarak da bilinen patella, dizin ön bölgesinde yer alan küçük ve yassı bir kemiktir. Bu kemik, diz bölgesinin üstünde olan kasların direncini, dizin alt kısmına göndermesinden ve aktif olmasından sorumludur. Bacağa hareketlilik katan diz kapakları kişinin yaşam kalitesini oldukça etkilemektedir. Bu nedenle çoğu kişi sağ dizim bükünce acıyor ya da sol dizimi bükemiyorum nedeni ne gibi şikayetlerde bulunmaktadır.

Sol Diz Kapağı Ağrısı Nedenleri

Sol diz kapağı ağrısı neden olur sorusu çok merak edilmektedir. Bu konu şu şekilde anlatılmaktadır; diz kapağına fazla ağırlık yüklenmesi sonucunda eklemlerde bulunan kıkırdak dokunun zarar görmesi, zedelenmesi veya tamamının yok olmasıyla birlikte meydana gelen osteoartrit, travma, zedelenme ve yaralanmaların hepsi pozisyonel olarak diz kapağının yer değiştirmesi, diz kapağında yer alan tümör ve enfeksiyonlar plika adı verilen dokuların zarar görmesi gibi birçok etken sol diz kapağı ağrısına neden olmaktadır. Çoğu insan sağ dizim bükünce acıyor veya sol dizimi bükemiyorum nedeni ne gibi şikayetlerde bulunarak doktora başvurmaktadırlar.

Oturup Kalkınca Sağ ve Sol Diz Kapağı Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Sol diz kapağı ağrısı neden olur en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Gün içerisinde sıklıkla yapılan yürüyüşler, oturup kalkmalar, koşu egzersizleri gibi aktivitelerin yanı sıra vücudun tüm ağırlığını taşımakla yükümlü olan diz kapakları oldukça ağır baskılara maruz kalmaktadır. Şikayet nedeni ile doktora başvuran kişiler genellikle sağ dizim bükünce acıyor bunun nedeni ne olabilir veya sol dizimi bükemiyorum nedeni ne gibi sorular sormaktadır. Sol diz kapağı ağrıları genelde yorgunluk, aşırı zorlama, sürekli kapalı pozisyonda oturma, yaşlılık ve travmalar kaynaklı olarak gelişmektedir. Oturup kalkınca diz ağrısı nedenleri yukarıdaki paragrafta bahsedildi fakat şunu unutmamak gerekmektedir; uzun süre dizler bükülü bir şekilde oturulduğu zaman bir anda kalkmak sakıncalı hale gelmektedir. Bu nedenle tahmini olarak 45 dakika ile 60 dakika aralığında yürüyüş yapılmalı ya da diz kapakları hafifçe hareket ettirilmelidir. Böylelikle olası sakatların önüne geçmek mümkün hale gelmektedir.Yalnız bir sebebi bulunmayan diz kapağı ağrılarının net bir tedavisi bulunmamakla birlikte fizik tedavi yardımıyla en az ağrılara kavuşulabilmektedir. Ani bir hareket sonucunda mı oluştu yoksa başka sebeplerden mi kaynaklanıyor bunu araştırmak gerekmektedir. Kişi kendi çabasıyla bir sonuca ulaşamadıysa uzman bir hekime başvurması önemli hale gelmektedir.