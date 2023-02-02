Sol El Uyuşması Neden Olur? Sağ ve Sol El Parmakların Uyuşması ve Karıncalanması Neyin Belirtisidir, Nasıl Geçer?

Sol el parmak uçlarında karıncalanma nedenleri en çok merak edilen konulardan biridir. El uyuşması, yalnızca tek elde değil iki elde de meydana gelebilmektedir. Bu his genellikle avuç içinde ve elin üst bölgelerinde görülmektedir. El uyuşması birçok farklı sebepten meydana gelebilmektedir. Çok fazla el uyuşması yaşayan kişilerde karpal tünel sendromundan şüphelenilmektedir. Sol el parmakların uyuşması neden olur ya da uykuda el uyuşması neyin belirtisi olabilir gibi merak edilen birçok sorunun yanıtı aşağıdadır.

Sol El Uyuşması Neden Olur?

Sol el uyuşması neden olur konusu oldukça merak edilen bir konudur. Bazı hastalar, uyuşan yerini vücudunun bir bölgesi gibi hissetmeyebilir. Başka bir ifadeyle, uyuşukluk hissiyatı yaşayan kişi, vücudunda öyle bir his yokmuş gibi bir düşünceye kapılıyor olabilmektedir. En ve ayak uyuşması en çok yaşanan durumlardan bir tanesidir. Özellikle sol el parmakların uyuşması neden olur çok araştırılan bir durumdur. El bölgesinde yaşanan uyuşmalar yanma ve karıncalanma hissine artı bir özellik olarak elektrik çarpması şeklinde de hissedebilmektedirler.

Sağ ve Sol El Parmakların Uyuşması ve Karıncalanması Neyin Belirtisidir, Nasıl Geçer?

Sol el parmak uçlarında karıncalanma nedenleri ile uyuşma nedenleri hemen hemen aynıdır. El uyuşması tek elde veya iki elde de görülebilmektedir. Uyuşukluk hissi genelde yazı yazarken veya bir eşya kaldırırken görülen durumlardır. Bireyin hayat kalitesinin düşmesine sebep olacak kadar şiddetli el uyuşmaları da yaşanması olağan bir durumdur. Uykuda el uyuşması neyin belirtisi diye araştırdığımız zaman karşımıza şu çıkmaktadır; el üzerine yatılması, uzun süre elin işlevsiz kalması gibi durumlar sebep olabilmektedir. Bu gibi zamanlarda geceleri az şiddetle başlayan uyuşma hissi, zaman içinde artmakta ve kişinin uykularının bölünmesine kadar ilerleyebilmektedir. Ek bir bilgi olarak, dirsek bölgesinden geçmekte olan sinir sıkışmalarıyla oluşan el uyuşması genelde uzun bir zaman dirseklerini masaya koyan kişilerde rastlanmaktadır. Sol el uyuşması nasıl geçer sorusu konusunda net bir cevap bulunmamaktadır. El uyuşması hangi sebebe bağlı olarak gerçekleşiyorsa onu tespit ettikten sonra uzman bir doktora başvurulması ve daha sonra fizik tedaviye başlanması en doğru yollardan biri olacaktır.