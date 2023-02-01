Sol Kasık Ağrısı Neden Olur? Erkeklerde, Kadınlarda ve Hamilelikte Sol Kasık Ağrısı Nedenleri Nelerdir, Nasıl Geçer?

Sol kasık ağrısı neden olur kadınlarda incelemeden önce tanım yapmak daha iyi olacaktır. Kasık ağrısı birçok insanın yaşadığı, sıklıkla görülen sağlık problemlerinden biridir. Hareketsiz bir hayat tarzı, yoğun stres veya yorgunluğa bağlı olarak vücutta kısa zamanlı ağrılar meydana gelebilmektedir. Sol kasık ağrısı neden olur kadınlarda görülen en belirgin semptomu, üreme sistemiyle ilişkili olarak yumurtlamadır. Erkeklerde görülen belirti ise, kas gerilemesi veya böbrek taşı gibi durumlardır.

Erkeklerde, Kadınlarda ve Hamilelikte Sol Kasık Ağrısı Nedenleri Nelerdir, Nasıl Geçer?

Erkeklerde ve kadınlarda sol kasık ağrısı nedenleri farklılık göstermektedir. Kadın sağlığı konusunda sol kasık ağrısı ihmal edilmemelidir. Üreme sağlığını etkileyen bir durum olabileceği akıllardan çıkmamalıdır. Bu yüzden sol kasık ağrısı neden olur, nasıl geçer diye düşünen kadınlar güvendiği bir kadın doğum uzmanına gitmesi gerekmektedir. Sol kasık ağrısı neden olur kadınlarda şu şekilde sıralanmaktadır;

Kadın üreme organında oluşan bakteriyel enfeksiyonlar sol kasıkta ağrıya yol açabilmektedir.

Kadınların yumurtalık bölgesinde meydana gelen zararlı veya zararsız kistler çevre dokulara baskı yaparak sol kasıkta ağrıya neden olabilmektedir.

Acil müdahale yapılması gereken apandisit patlaması gibi durumlar da sol kasıkta ağrı oluşabilir.

Regl öncesi sol kasık ağrısı da sıklıkla kadınlarda görülmektedir.

Yumurtalık kisti, erken menopoz gibi durumlar için belirti olabilmektedir.

Riskli hamilelik de sol kasık ağrısına neden olabilmektedir.

Erkeklerde ise sol kasık ağrısı neden olur şu şekilde inceleyelim;

Erkeklerde görülen sol kasık ağrısının en temel sebebi kas gerilmesidir.

Bele vuran sol kasık ağrısının nedenleri neler dediğimizde akla ilk gelen sebep şudur , aniden ve bilinçsiz yapılan ağırlık antrenmanları ve ağır kaldırma gibi bedeni zorlayan aktiviteler sol kasık ağrısına sebep olmaktadır.

dediğimizde akla ilk gelen sebep şudur aniden ve bilinçsiz yapılan ağırlık antrenmanları ve ağır kaldırma gibi bedeni zorlayan aktiviteler sol kasık ağrısına sebep olmaktadır. Ağır kaldırma sonucunda meydana gelen kasık sıkışması da sol kasık ağrısına neden olabilir.