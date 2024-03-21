Son zamanların favori diyetiydi! Dikkat: Yapanlarda yüzde 91 ölüm riski

Şangay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları tarafından 20 binden fazla yetişkinin verileri üzerinde yapılan analiz araştırmasında, bir tür aralıklı oruç olan 8 saatlik zaman kısıtlamalı beslenme programını takip edenlerin, kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskinin yüzde 91 daha yüksek olduğu belirtildi. Araştırma, ABD'nin Chicago kentinde Amerikan Kalp Derneği tarafından düzenlenen Epidemiyoloji ve Önleme Konferansı'nda 18 Mart'ta sunuldu. Açıklamada bilimsel araştırmanın henüz hakem onayından geçerek tıp dergisinde yayınlanmadığının altı çizildi.

Araştırmayla ilgili yapılan açıklamada "Tüm yiyeceklerini günde 8 saatten daha az bir süre boyunca yiyen kişilerde kardiyovasküler hastalık nedeniyle ölüm riski yüzde 91 daha yüksekti. Kalp hastalığı veya kanserle yaşayan kişilerde kardiyovasküler ölüm riskinin arttığı da görüldü. Mevcut kardiyovasküler hastalığı olan kişiler arasında, günde 8 saatten az olmamak kaydıyla 10 saatten az yemek yemenin de kalp hastalığı veya felç nedeniyle ölüm riskinin yüzde 66 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğu görüldü" denildi.

KISA VADELİ FAYDALARI NEDENİYLE POPÜLER

Araştırmada ekibinden Profesör Victor Wenze Zhong "8 saatlik, zaman kısıtlamalı bir beslenme programını takip eden kişilerin kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmak bizi şaşırttı. Her ne kadar bu tür bir diyet, potansiyel kısa vadeli faydaları nedeniyle popüler olsa da araştırmamız, günde 12-16 saatlik tipik yemek yeme süresiyle karşılaştırıldığında, daha kısa yeme süresinin daha uzun yaşamakla ilişkili olmadığını açıkça gösteriyor" dedi.