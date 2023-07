Son zamanların favorisi: Air-fryer’da yemek pişirmek ne kadar sağlıklı?

"ÜRÜN ALIRKEN DİKKATLİ OLMAK GEREKİR"

Özellikle nişastalı besinler için 120 C 'yi geçen sıcaklıklarda ''akrilamid'' adı verilen ve kansere sebep olduğu kanıtlanmış bileşenlerin pişirme sırasında ortaya çıktığı hatırlatan Diyetisyen Samet Polat "Akrilamid miktarının da 120 C ' yi geçen her sıcaklık yükselmesinde katlanarak artmakta olduğu bilinmektedir.