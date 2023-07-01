Son zamanların favorisi: Air-fryer’da yemek pişirmek ne kadar sağlıklı?

"ÜRÜN ALIRKEN DİKKATLİ OLMAK GEREKİR" Özellikle nişastalı besinler için 120 C 'yi geçen sıcaklıklarda ''akrilamid'' adı verilen ve kansere sebep olduğu kanıtlanmış bileşenlerin pişirme sırasında ortaya çıktığı hatırlatan Diyetisyen Samet Polat "Akrilamid miktarının da 120 C ' yi geçen her sıcaklık yükselmesinde katlanarak artmakta olduğu bilinmektedir.

Ayrıca, karbonhidrat ve protein içerikli yiyecekler pişerken "maillard" (esmerleşme) reaksiyonu gerçekleştiği, bu esmerleşme ne kadar yüksek ısıda gerçekleşirse kanserojen maddelerin de o kadar fazla açığa çıktığı da bir gerçektir. Tüm bu maddelerin de insan sağlığı için zararları dikkate alınırsa, air-fryer satın alırken/kullanırken risklerini de çok iyi araştırmakta fayda olduğunu, güncel araştırma ve gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz." diye konuştu.