Sonbahar alerjisi kabusa dönüşmesin! Uzmandan şikayetleri %80 azaltacak altın tavsiye

Yaprakların sarardığı, havanın serinlediği sonbahar ayları birçok kişi için alerji mevsimi anlamına geliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Arif Keleşoğlu, "Doğru tedavi ve önlemlerle sonbahar alerjisine bağlı şikâyetler yüzde 70-80 oranında azaltılabilir" dedi.



"SONBAHAR ALERJİLERİ ASTIM ATAKLARINI TETİKLEYEBİLİR"

Dr. Keleşoğlu, sonbahar alerjisinin genellikle mevsimsel alerjik rinit (saman nezlesi) olarak bilindiğini belirterek, "Bağışıklık sistemi polen, küf sporları, ev tozu akarları gibi çevresel etkenlere aşırı tepki verir. Bu durum hapşırma, öksürük, burun akıntısı, gözlerde sulanma ve astım ataklarını tetikleyebilir" dedi.



"İLKBAHAR ALERJİSİ OLANLAR DAHA RİSKLİ"

Keleşoğlu, özellikle genetik yatkınlığı bulunanlar, astım hastaları, çocuklar, yaşlılar ve nemli bölgelerde yaşayanların sonbahar alerjilerine karşı daha hassas olduğunu vurgulayarak, "İlkbahar alerjisi öyküsü olanlar sonbaharda yeniden şikâyet yaşayabilir" uyarısında bulundu.



"KIŞ AYLARINDA DA DEVAM EDEBİLİR"

"Sonbahar alerjileri Eylül ve Ekim'de zirve yapar, ancak küf ve ev tozu akarları nedeniyle kışın da sürebilir" diyen Keleşoğlu, tedavi edilmeyen vakalarda semptomların haftalarca devam edebileceğini söyledi.



DR. KELEŞOĞLU'NDAN ŞİKâYETLERİ AZALTACAK ÖNERİLER

Uzm. Dr. Arif Keleşoğlu, şikâyetleri yüzde 70-80 oranında azaltabilecek önlemleri, "Polen yoğun günlerde dışarı çıkmayın, pencereleri kapalı tutun, klima filtrelerini düzenli değiştirin. Evde nem oranını yüzde 30-50 arasında tutarak küf oluşumunu önleyin. Dışarıdan gelince kıyafetlerinizi değiştirin ve duş alın. Antihistaminik ilaçlar, burun spreyleri ve alerji aşıları etkili tedavilerdir. Astım riski varsa inhaler kullanın" şeklinde sıraladı.



"BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK DESTEK SAĞLAR"

Beslenmenin önemine de değinen Keleşoğlu, "C vitamini açısından zengin meyveler, omega-3 yağ asitleri, probiyotikler ve D vitamini bağışıklığı destekleyerek alerjiye karşı dolaylı fayda sağlar" diye konuştu.