Sosyal medya önerisiyle sakın vitamin kullanmayın! Şifa ararken kendinizi hasta etmeyin...

Bahçelievler Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Yaraşır, bilinçsiz vitamin takviyesi kullanımı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Yaraşır, "Sağlıklı yaşam arayışı, sosyal medya etkisi, hızlı sonuç alma isteği ve reçetesiz kolay erişim gibi faktörler, bireyleri besin takviyelerine yönlendirmektedir. Ancak bu ürünlerin bilinçsiz kullanılması ciddi sağlık risklerini de beraberinde getirmektedir" dedi.
TOKSİK ETKİ
Besin takviyelerinin, normal beslenme ile yeterli miktarda alınamayan bazı öğelerin desteklenmesi amacıyla kullanıldığını belirten Uzm. Dr. Yaraşır, "Bununla birlikte, bu ürünlerin 'doğal' ya da 'zararsız' olduğu yönündeki yaygın inanış bilimsel olarak her zaman doğru değildir. Bilinçsiz takviye kullanımı; aşırı doz alımı, ilaçlarla etkileşim, yanlış endikasyon ve altta yatan hastalıkların maskelenmesi gibi pek çok olumsuz duruma yol açabilmektedir. Özellikle yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K) fazla alımı vücutta birikerek, toksik etkilere neden olabilmektedir" dedi.
RİSK ALTINDAKİLER
Kronik hastalığı olan bireylerin, hamilelerin, emziren kadınların, yaşlıların ve çocukların en fazla risk altında olan gruplar olduğunun da altını çizen Uzm. Dr. Yaraşır, "Örneğin bazı bitkisel ürünler tansiyon, diyabet veya kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek, tedavinin etkinliğini azaltabilmekte ya da yan etki riskini artırabilmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddia edilen ürünlerin gereksiz ve uzun süreli kullanımı, bağışıklık dengesini olumsuz etkileyebilmektedir" dedi.