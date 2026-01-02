Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Sosyal medya önerisiyle sakın vitamin kullanmayın! Şifa ararken kendinizi hasta etmeyin...

Son yıllarda vitamin, mineral ve bitkisel ürünlerin kullanımı hem dünyada hem de ülkemizde belirgin biçimde arttı. Ancak bu ürünlerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanılması ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Uzm. Dr. Gözde Yaraşır, “İnfluencer önerisiyle vitamin kullanmayın” uyarısı yaptı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Yaraşır, bilinçsiz vitamin takviyesi kullanımı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Yaraşır, "Sağlıklı yaşam arayışı, sosyal medya etkisi, hızlı sonuç alma isteği ve reçetesiz kolay erişim gibi faktörler, bireyleri besin takviyelerine yönlendirmektedir. Ancak bu ürünlerin bilinçsiz kullanılması ciddi sağlık risklerini de beraberinde getirmektedir" dedi.





TOKSİK ETKİ

TOKSİK ETKİ

Besin takviyelerinin, normal beslenme ile yeterli miktarda alınamayan bazı öğelerin desteklenmesi amacıyla kullanıldığını belirten Uzm. Dr. Yaraşır, "Bununla birlikte, bu ürünlerin 'doğal' ya da 'zararsız' olduğu yönündeki yaygın inanış bilimsel olarak her zaman doğru değildir. Bilinçsiz takviye kullanımı; aşırı doz alımı, ilaçlarla etkileşim, yanlış endikasyon ve altta yatan hastalıkların maskelenmesi gibi pek çok olumsuz duruma yol açabilmektedir. Özellikle yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K) fazla alımı vücutta birikerek, toksik etkilere neden olabilmektedir" dedi.