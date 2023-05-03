Spordan Önce Ne Yenir? Kilo Vermek ve Kas Yapmak İçin Spordan Önce Ne Yenmeli, Ne İçilmeli?

Spordan önce ne yenir, sporcular spordan önce yemeli? Sağlıklı bir yaşam ve fit bir vücut için yapabileceğiniz birbirinden farklı spor dalı bulunuyor. Ancak bu sporların etkili olması için spor yapmak kadar beslenme düzeniniz de önemlidir. Bu yüzden yağ yakmak ve kilo vermek için spordan önce ne yenir, ne içilir bilmelisiniz. Düzenli bir spor ve beslenme rutininiz olması halinde yaptığınız fiziksel aktivitenin sonuçlarını da çok daha kısa sürede görebilirsiniz. Kas yapmak için spordan önce ne yemeli, nelere dikkat etmelisiniz. İşte spordan önce yiyebilecekleriniz!

Spordan Önce Ne Yenir?

Spordan önce beslenmeniz spor esnasında ihtiyaç duyacağınız enerjinin vücudunuza girmesini sağlar. Bu sayede antrenmanınızda istediğiniz performansı gösterebilirsiniz. Spordan önce ne kadar karbonhidrat tüketmeniz gerektiğini yapacağınız sporun ya da antrenmanın yoğunluğuna göre belirleyebilirsiniz. Egzersizden önce beslenme özellikle maraton, koşu yarışları ya da takım sporu gibi tüm günü alan aktivitelerde daha da önemlidir.

Spor türlerinin bazılarında enerji hızlı bir şekilde tüketilirken bazılarında zamana yayarak istikrarlı tüketilir. Bu yüzden antrenman sırasında ne kadar enerji harcamanız gerektiğini bilmeniz hangi karbonhidrat türünden ne kadar tüketeceğinizi planlamanıza yardımcı olacaktır. Spordan önce genellikle karbonhidrat içeriği yüksek makarna, pirinç pilavı, patates, enerji barları, meyve, enerji içecekleri gibi sindirimi kolay besinler tercih edebilirsiniz. Bunların yanı sıra spordan 3-4 saat önce tam tahıllı ekmek, haşlanmış patates, su, yoğurt, domates soslu makarna, sütlü mısır gevreği gibi yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Spor yapmanıza 2-3 saat var ise taze meyveler, yulaf ezmesi, ekmek, esmer pirinç gibi yiyecekleri tercih edebilirsiniz.

Spordan Sonra Ne Yenir?

Hem sağlıklı olmak hem de fit bir görünüm için sporunuzu yaptınız. Ancak spordan sonra da beslenme rutininiz oldukça önemlidir. Spor esnasında zorlanan kaslar spordan sonra dinlenme ve doğru beslenme ile kendine gelebilir. Bu yüzden spordan sonra 2 saat içinde protein, yağ ve karbonhidrat içeriği yeterli bir ana öğün tüketilmesi önerilir.

Spordan sonra tüketebileceğiniz karbonhidrat içeren bazı yiyecekler; tatlı patates, kakaolu süt, kinoa ve esmer pirinç, bulgur, makarna, tam tahıllı ekmek gibi tahıl ürünleri, taze meyveler, yulaf ezmesi, patates.

Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu proteini almak için; yumurta, yoğurt, süzme peynir, yağsız kırmızı et, tavuk, hindi, balık tercih edebilirsiniz. Yağ ihtiyacınızı ise avakado ya da ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerden alabilirsiniz.