Stil sahibi olayım derken gözlerinizi mahvetmeyin! Sahte güneş gözlüklerinde korkutan tehlike...

Yaz aylarının gelmesiyle güneş gözlüğü kullanımı artarken, uzmanlar sahte ve kalitesiz güneş gözlüklerine karşı uyarıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Yabaş Kızıloğlu, vatandaşların güneş gözlüğü satın alırken dikkat etmesi gereken hususları anlattı.

AA Giriş Tarihi: 13.05.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 11:18 PAYLAŞ ABONE OL

Kızıloğlu, "Gözlüğün belli standartlara göre imal edilmiş olması lazım. Üzerinde güvenlik ve kalite standartlarına sahip olduğunu gösteren CE belgesi gibi ibareler ve sertifikalı olmalı." dedi. Ultraviyole (UV) ışınların blokajının gözlük seçiminde en önemli unsur olduğunu dile getiren Kızıloğlu, "Işınları yüzde 100 bloke ettiğini gösteren 'UV 400' ibaresi olması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Kızıloğlu, sahte güneş gözlüklerinin ışınlardan korumadığını ve sadece renkli bir cam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"UV ışınlarının hem kısa dönemde hem de uzun dönemde göze olumsuz etkileri var. Mesela uzun dönemde göz merceğimize katarakt yapabiliyor. UVA ışınları retinaya kadar ulaşabiliyor. Bunlar gözün A tabakası yani ışığı algılayan retina tabakasında hasara sebep olabiliyor ve birikici bir zararlı etkiye sahip. Kısa dönemde ise cam kalitesi düşük olduğu için taktığımız anda bulanık göreceğiz. Yetersiz kontrast, görüntüde bozulmalar, optik bozulmalar, yansımalar olabilir. Bunların bir süre sonra baş ağrısı, göz yorgunluğu hatta psikolojik olarak kendimizi stresli hissetmemize kadar olumsuz etkileri olabilir." Güneş gözlüğü takmanın önemli olduğunu fakat sahte gözlüklerin göze ekstra zarar verdiğini anlatan Kızıloğlu, "Kalitesiz cam kullanıldığından bulanık görüleceği için en başta zaten bir göz yorgunluğu hissedilecektir. Taktıktan bir süre sonra baş ağrısı, mide bulantısı olabilir. Hiçbir koruma da sağlamayacağı için yaşam kalitesi düşecektir." diye konuştu.