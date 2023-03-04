Strese bağlı bu rahatsızlık ömür boyu sürebiliyor! En kısa sürede tedavi edilmesi gerekiyor...

Yakın zamanda ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş depremleri hepimizi derinden etkiledi. Sadece bölgede olanlar değil, aynı zamanda haberleri takip edenlerde de görülen travma belirtileri arasında stres büyük bir yere sahip. Uzmanlar ise stres kaynaklı cilt hastalıklarının da bu süreçte arttığını söylüyor. Stres kaynaklı egzama, vitiligo, zona, sedef ve saç dökülmesi vakalarının arttığını dile getiren Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hilal Gökalp, tedavinin geciktirilmemesi konusunda uyarıda bulunarak, "Bu hastalıkların bazıları ömür boyu sürebilir” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 04.03.2023 15:38 PAYLAŞ ABONE OL

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzmanlar, stres kaynaklı hastalıkların görülme sıklığında artış olduğunu açıkladı. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hilal Gökalp de strese bağlı cilt rahatsızlıklarının son haftalarda arttığını dile getirdi. Dr. Gökalp, "Deprem, felaketi birebir yaşamayanları da psikolojik olarak olumsuz etkiledi. Yaşanan kayıplar ve tanık olunan acı görüntülerin üzerine, fay hatlarının yoğun olduğu bir coğrafyada yaşamamız nedeniyle birçok kişide deprem korkusu oluştu. Tabii bu da stresi tetikleyerek, stres kaynaklı hastalıklarda artış yaşanmasına yol açtı" dedi.



"Ömür boyu sürebilir"

Deri hastalıklarının çok büyük bir kısmının stresle ilgili olduğunu belirten Doç. Dr. Hilal Gökalp, "Egzamadan vitiligoya, tekrarlayan uçuktan zonaya, saçkırandan sedef hastalığına ve vücutta yaygın döküntülere kadar birçok hastalık, strese bağlı olarak ortaya çıkıyor. Üstelik bu hastalıklar kişinin daha çok stres yaşamasına neden oluyor ve durum bir kısırdöngüye dönüşüyor. O sebeple özellikle içinden geçtiğimiz bu zor dönemde fark edilen cilt hastalıkları için mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Erken teşhis ve tedavi son derece önemli, çünkü bu saydığım hastalıklardan bazılarının ömür boyu sürme riski var" diye konuştu.