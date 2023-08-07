Su Geldikten Kaç Saat Sonra Doğum Olur? Su Geldikten Sonra Bebek Ne Zaman Gelir, Ne Zaman Hastaneye Gidilmeli?

Anne adayları, daha rahat ve endişesiz bir doğum süreci geçirmek için araştırmalar yapmaktadır. Her annenin kendine has yaşadığı doğum sürecinde özellikle su geldikten sonra yaşanacaklar anneleri endişelendirebilmektedir. Amniyon kesesinin yırtılmasıyla başlayan doğum sürecinde, anne adaylarının en çok sorduğu sorulardan birkaçı ise suyum geldi sancım yok ve su geldikten sonra bebek ne zaman gelir sorularıdır.

Su Gelmesi Nedir?

Su gelmesi, tıbbi terimle amniyon kesesinin yırtılması anlamına gelir. Bebeği ve plasentayı çevreleyen amniyon kesesi, sıvı dolu bir yapıdır. Bu sıvının yırtılması sonucu su gelir ve bu, doğumun başlayacağı anlamına gelir. Ancak, su gelmesi her zaman doğumun hemen başlayacağı anlamına gelmez. Doğum süreci, su gelmesinden sonra farklı süreçlerin tamamlanmasını gerektirebilir.

Su Geldikten Kaç Saat Sonra Doğum Olur?

Su gelmesinden sonra doğumun ne zaman gerçekleşeceği, kadından kadına değişebilir. Bazı kadınlarda su gelmesinin hemen ardından doğum başlayabilirken, bazılarında doğum süreci birkaç saat hatta günlerce gecikebilir. Bu süreçte doğumun ne zaman olacağını kesin olarak tahmin etmek zordur.

Ancak su gelmesi sonrası, genellikle 24 saat içinde doğum gerçekleşir. Eğer 24 saat içinde doğum başlamazsa, doktorunuzun önerdiği takip ve tetkiklerle doğumu destekleyici yöntemler uygulanabilir.

Su Geldikten Sonra Bebek Ne Zaman Gelir?

Su gelmesi, doğumun başlayacağı işaretlerden biridir, ancak doğumun hemen başlaması anlamına gelmez. Su gelmesinden sonra bebeğin gelmesi, kadının vücut yapısı, hamilelik süreci ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Doğum süreci üç ana aşamadan oluşur: açılma, doğum ve plasentanın çıkışı. Bu aşamalardan açılma en uzun sürebilir ve genellikle su gelmesinden sonra gerçekleşir. Bu aşamada rahim ağzı yavaşça açılır ve bebeğin doğuma hazırlık yapması için zaman tanınır.

Su Geldikten Ne Kadar Sonra Hastaneye Gidilmeli?

Su gelmesi durumunda, anne adayının doğum sürecini hastanede takip ettirmesi önemlidir. Hastaneye giderek doğum sürecini profesyonel sağlık ekibi tarafından izlemek, anne ve bebeğin güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Su gelmesi sonrasında, anne adayının hastaneye gitmesi için genellikle şu belirtiler gözlemlenirse harekete geçmek uygun olacaktır:

Rengi yeşil, kahverengi veya kırmızımsı olan sıvı gelmesi

Bebek hareketlerinde azalma veya durma

Şiddetli karın ağrısı veya sancıların başlaması

Aşırı vajinal kanama

Baş dönmesi, görme bozuklukları veya şiddetli baş ağrısı

Şiddetli sırt ağrısı

Bu belirtiler durumunda, anne adayının derhal hastaneye gitmesi ve bir uzman tarafından değerlendirilmesi önemlidir.

Sonuç olarak, su gelmesi doğumun yaklaştığının bir işaretidir ancak doğumun ne zaman gerçekleşeceği kadından kadına değişebilir. Su gelmesi sonrasında doğumun başlaması genellikle 24 saat içinde gerçekleşir, ancak bu süreç kadının vücut yapısına ve hamilelik sürecine bağlı olarak değişebilir. Su gelmesi durumunda, anne adayının belirtileri takip etmesi ve hastaneye gitmesi, sağlıklı bir doğum deneyimi için önemlidir.