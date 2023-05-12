Sürekli esneyenler dikkat! Arkasında o hastalık olabilir...

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım,''Esnemek istemsiz gerçekleşen bir reflekstir, parasempatik sistemin aktif olduğunu, stresten uzak rahat ortamlarda vücudumuzun uyku öncesi hazırlık veya uykuya giriş belirtisi olarak algılanabilir.''dedi.

Yeterli süre uyuduğu halde uykusunu alamayan ve sürekli esnemeye devam eden kişilerden uyku bozukluğunun belirtisi sürekli esnemektir. Sürekli esneme hali uyku bozukluğundan başka beyine oksijen gitmesini engelleyen uyku apnesi, kalp damar hastalığı gibi hastalıkların belirtisi ve göstergesidir.Bu kişiler en kısa zamanda hekime başvurmalı ve tedavi olmalıdır.

Fizyolojik olarak uykusunu alamayan kişilerde,sabah uykudan yeni kalktığınız zaman, yatma saati gelmiş kişilerde esneme görülebilir, bunların dışında sürekli esneyen insanlar görmüşsünüzdür. Bu fizyolojik aşamanın ötesinde bir hastalık belirtisi olarak algılanabilir.

Esnemek halk arasında bulaşıcı olarak bilinse de ardarda isteyen kişiler de bir takım psikolojik sorunlardan kalp rahatsızlıklarına kadar bir çok hastalığın belirtisi olarak yorumlanabilir.

Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım,''Normal bir insanın uyku esnasında ağızının kapalı, burundan nefes alıp vereceğini, burnu tıkanık olan kişilerin uyku esnasında ağızdan nefes almaya başladığı ve boğaz bölgesinin nefes yolunu kapatmasıyla nefeste kesilme sonucu uyku da solunum durması yani uyku apnesi oluşur.''diye belirtti.