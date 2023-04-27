Sürekli şişkinlik yaşayanlar dikkat! Uzmanlar o hastalığın habercisi olabileceğini söylüyor...

Her bireyde görülme ihtimaline karşın kadınlarda daha sık rastlanan rritabl (huzursuz) bağırsak sendromunu detaylı olarak anlatan Dahiliye (İç hastalıkları) Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, hastalığın nedenleri ve tedavisi hakkında bilgilendirmede bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:15 PAYLAŞ ABONE OL

Huzursuz bağırsak sendromu, kalın bağırsağı etkileyen bir işlevsel sindirim problemidir. İrritabl bağırsak sendromu (IBS), hassas bağırsak sendromu isimleriyle bilinirken, toplumda genelde kadınları etkileyen yaygın bir rahatsızlıktır. Genelde karında ağrı, şişkinlik ve gaz gibi nedenlerle ortaya çıkan, dışkı formunda değişikliklerle karakterize kronik fonksiyonel bir hastalık olan huzursuz bağırsak sendromuyla ilgili dahiliye (iç hastalıkları) uzmanı Dr. Mesut Kaldır açıklamalarda bulundu.





"İrritabl bağırsak sendromu en çok kadınlarda görülüyor!"

Yapılan sonuca göre teşhisin konulduğunu ve ilaç seçeneğinin fazla olduğunu ifade eden Dr. Mesut Kaldır, "İBS dediğimiz irritabl bağırsak sendromu aslında adı üstünde irite olan bağırsak yani huzursuz olan bağırsak demek. En çok kadınlarda görülen rahatsızlık, özellikle orta yaş ve üzeri kadınlarda, çalışan grupta, sıkıntı ve stres içinde olan kişilerde daha çok gözüküyor.