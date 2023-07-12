Sürekli yemek yeme ihtiyacının arkasında o hastalık yatıyor olabilir! Eğer 6 aydan fazla devam ediyorsa...

Çok yemek yeme ihtiyacı, uykusuzluk ve sürekli üzgün hissetmek gibi belirtiler hakkında konuşan Uzman Klinik Psikolog Dilek Memnun, bunların depresyon göstergesi olabileceğini söyledi. Her bireyin zaman zaman üzgün hissettiğini ve bunun normal olduğunun altını çizen uzman, belirtiler 6 aydan uzun süre devam ediyorsa depresyon ihtimalinin değerlendirilebileceğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 12.07.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 14:52 PAYLAŞ ABONE OL

Bireylerin hayatın doğal akışı içerisinde üzücü olaylar karşısında üzüntü duymalarının normal bir süreç olduğunu ifade eden Uzm. Klinik Psikolog Dilek Memnun, depresyon ve üzüntü arasındaki farklardan bahsetti. Memnun, "Gündelik hayatın içerisinde bireyler kendilerini moralsiz, mutsuz, karamsar veya üzgün hissedebilmektedir. Fakat depresyon üzgün hissetmekten daha farklı süreçleri içerisinde barındırmaktadır" dedi.



"Sürekli uyuma, uyumada zorluk çekmek, sürekli yorgun hissetmek"

Memnun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayat içerisinde yaşanan bazı süreçler üzüntüyü meydana getirebilmektedir. Sonuçta hayatın bize her dakika mutlu olmakla ilgili bir vaadi yoktur. Depresyonun belirtilerini incelemek bu süreçte üzüntü ile aralarındaki farkı anlamaya yardımcı olacaktır. Depresyon belirtileri arasında sürekli üzgün hissetmek, günlük aktivitelerde ilgi ve zevk kaybı, bireyin aşırı yeme ihtiyacı ya da iştahsızlık, uyku ile ilgili problemler, sürekli uyuma, uyumada zorluk çekmek, sürekli yorgun hissetmek, konuşmada ve hareketlerde yavaşlık, değersiz ve suçlu hissetmek, konsantrasyon kaybı, karar vermede zorluk görülebilmektedir."