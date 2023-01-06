Sürekli yorgun hissetmek kanser belirtisi olabilir! Özellikle bu şikayet eşlik ediyorsa...

Kolon kanseri gelişirse, onu kontrol etmeye yardımcı olacak cerrahi, radyasyon tedavisi ve kemoterapi, hedefe yönelik tedavi ve immünoterapi gibi ilaç tedavileri dahil olmak üzere birçok tedavi mevcuttur. Kolon kanseri bazen kolon kanseri ile rektumda başlayan rektum kanserini birleştiren bir terim olan kolorektal kanser olarak adlandırılır.