Sürekli yorgun ve halsizseniz dikkat! O hastalığın pençesinde olabilirsiniz...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 24.8’inde demir eksikliğine bağlı anemi var. Bu eksiklik okul başarısında düşmeye, iş performasında azalmaya neden olabiliyor.

Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Şule Ünal Cangül, demir eksikliği anemisi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Cangül, vücutta demir seviyelerinin azalmasına bağlı olarak gelişen bir kansızlık (anemi) türü olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Demir, kanda alyuvar adı verilen ve oksijen taşıma görevi olan hücrelerimizin içindeki hemoglobin adı verilen maddenin yapısında bulunur. Demir eksikliği durumunda alyuvar üretimi azalır, bu da kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürerek, yorgunluk, fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarda bozulma gibi belirtilere yol açar."





BAĞIŞIKLIK ÜZERİNDE ETKİLİ

Özellikle çocuklarda en önemli nedenler hızlı büyümeye bağlı artmış demir ihtiyacı ve yetersiz demir alımı iken; kadınlarda adet kanamaları, daha ileri yaşlardaki bireylerde mide-bağırsak kanamaları nedeniyle demir eksikliği olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cangül, şöyle dedi: "Demir eksikliği anemisi, toplum sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Demir eksikliği hem sık görülmesi hem de demirin öğrenme, dikkat, çocuklarda gelişim basamakları gibi nörolojik ve ayrıca bağışıklık fonksiyonları üzerindeki etkisi nedeniyle son derece önemlidir."