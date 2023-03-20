Susam Yağı Ne İşe Yarar? Susam Yağı Faydaları Neler, Ne İçin Kullanılır?

Susam yağı ne işe yarar? Dendiğinde akıllarda bazı cevaplar çağrışabilir fakat susam yağının faydaları insanların bildiğinden çok daha uzun bir liste oluşturmaktadır. Susam yağı içmenin faydaları içeriğimizde maddeler halinde tüm detaylarıyla birlikte yer aldı. Aynı zamanda susam yağı nerelerde kullanılır? Konusuna da değinildi. Peki susam yağı nedir? akıcı ve kapsamlı bir anlatım yöntemi ile susam yağı ne için kullanılır? Sorusuna yanıt verdik.

Susam Yağı Ne İşe Yarar?

Susam yağının işlevlerini bir ya da birkaç maddeye sığdırmak pek mümkün değildir. Tüm işlevleriyle birlikte susam yağının faydaları aşağıdaki maddelerde sıralandığı şekildedir.

Omega 6 ile Omega 9 yağ asitlerini kendinde bulundurur ve bu asitler sayesinde hafızayı güçlendirir, unutkanlığın önüne geçer.

Rahatlatıcı bir etkisi vardır. Bu nedenle uykusuzluğu önler ve horlama problemine karşı kişiye yardımcı olur.

Erkekler sakalın daha hızlı ve güçlü şekilde uzaması için sakallarına uygulayabilir.

Depresyon, kaygı ve anksiyete bozukluğu neticesinde meydana gelen yorgunluk ve halsizlik hissinin geçmesine iyi gelir.

Kalsiyum, çinko ve bakır açısından oldukça zengindir. Kemiklerin ve diş gelişiminin sağlıklı olması için kullanılmaktadır.

Kolesterole karşı savaşır, ateroskleroz riskini de azaltır.

Yağ biçiminde sebzelerde, etlerde, balık ve tavuklarda kullanılabilir ve salata sosu olarak da susam yağı tercih edilebilir.

Cinsel hayatın düzene girmesi için önemlidir. Susam yağı, cinsel performansı arttırıcı etkiye sahiptir.

Maske olarak veya masaj yağı olarak kullanılabilir. Ayrıca yemeklere de ilave edilebilir.

Susam yağı osteoporoz riskinin önüne geçer ve özellikle ileriki yaşlarda meydana gelen kemik sorunlarıyla mücadele ederek vücudu kemik zayıflığına karşı koruma altına alır.

Susam Yağı Nedir?

Susam özün bir bitkidir ve Pedaliceae ailesine ait bir türdür. Ana yurdu Afrika'dır ve boyu 5 ila 250 cm. arasında değişmektedir. Yıllık bir bitkidir.

Susam bitkisi beyaz veya pembe çiçeklere sahiptir. Kapsüle benzeyen meyveleri olduğu için yerel halk tarafından kapsül bitkisi olarak da anılır. Bu kapsüllerin içinde meyveler bulunur ve buradan susam elde edilir. Bu susamların yarısı yağdan meydana gelmektedir.

Yemeklerde sıklıkla kullanımına rastlanan susam yağı tahin yapımı için son derece önemlidir. Özellikle sarı renge sahip susam hariç tüm susam yağları saça ve cilde uygulanabilir ve büyük ölçüde olumlu etkiye sahiptirler.

Susam üretiminin dünyada lideri Sudan, Meksika, Çin ve Hindistan'dır. Türkiye'de ise susam yetiştiriciliği en fazla Şanlıurfa ilinde yapılmaktadır.

Susam Yağı Nasıl Kullanılır?

Susam yağı pek çok farklı şekilde kullanılabilir. Çoğu yağda olduğu gibi susam yağında da yemeklerde kullanım çok yaygındır. Özellikle salatalar ile harika bir uyum sağlayan susam yağı aynı miktarda zeytinyağı ile kullanıldığı zaman muazzam bir salata sosuna dönüşür.

Susam yağı aynı zamanda cilt ve saçlarda da çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanılacak susam yağı miktarıyla zeytinyağı veya badem yağı karıştırılır ve ardından cilde ya da saç derisine parmak uçları ile masaj yapmak suretiyle uygulanır. Burada parmaklar ile çok sert darbelerde bulunmamak, yumuşak davranmak ve yağın miktarını çok abartmamak önemlidir.

Saça sürülen susam yağı minimum 2-3 saat boyunca saçta bekletilmeli ve ardından yıkanmalıdır. Yağ, saça değil cilde sürüldüğündeyse bu kadar fazla saat durmasına gerek yok. Susam yağının cilde nemlendirmek amaçlı sürmek çok yaygındır. Ayrıca duşa girmeden önce sürülüp ardından duşa girildiğinde rahatlatıcı etkiyi arttırdığı bilinir.

Susam yağını hiçbir karışım olmadan doğrudan içmek mide ve bağırsak sorunlarına yol açacaktır. Susam yağı içilecekse bile bir dolu su bardağı içine en fazla üç damla damlatılarak içilmelidir