Suyu böyle içmek kilo verdiriyor! Adeta tüm vücudu arındırıyor...





"SU TÜKETİMİ BAZI KANSER RİSKLERİNİN AZALMASINI SAĞLIYOR"

Suyun, mesane ve kolorektal kanser gibi ciddi hastalıkların riskinin düşürülmesinde rol oynadığını anlatan Akgül, şunları söyledi:

"Suyun mesane kanserini azalttığı sonucunun bulunduğu araştırmalar var. Sıvı alımının azalmasının idrarda kanserojen konsantrasyonun artmasına veya daha az idrara çıkma nedeniyle mesane mukozasıyla uzun süreli temas etmesine neden olabileceği düşünülüyor. Aynı zamanda idrarla atılan çeşitli içeceklerin kanserojen veya antikanserojen bileşenler de bu süreçte rol oynayabilir. Sıvı alımı yiyeceklerin bağırsaktan geçiş süresinin kısalttığı biliniyor. Bu, bağırsaktaki mukozaların kanserojenlerle temasının azaltabileceği düşünülüyor. Böylece koleraktal kanser riskinin de düşeceği öngörülüyor."





"MENTAL KAPASİTEYİ DE ETKİLİYOR"

Az tüketilen suyun mental kapasiteyi de olumsuz etkilediğini kaydeden Diyetisyen Akgül, "Ne yazık toplumumuzda ben çok su içmiyorum ama çay, kahve veya meyve suyu içiyorum gibi ifadelerle karşılaşıyoruz ancak belirtmeliyim ki hiçbir sıvı suyun yerini tutamaz. Gündelik yaşamımızda çok fazla tüketilen çay ve kahvenin çarpıntı, kansızlık vb. sorunlara sebep olduğunu da görüyoruz. Mineralli sular ve sodaların içerdiği sodyumun vücutta hipertansiyon ve böbrek hastalıkları gibi sorunlar varsa hastaların tedavi süreçlerini de olumsuz etkileyebiliyor. Meyve suyu tüketen bireylerin de her ne kadar meyve suyu yüksek oranda su da içerse, içerdiği yoğun şeker sebebiyle kalori alımının artmasına, kilo kontrolünde sorunlar yaşanmasına sebep oluyor. Sıvı alımını özellikle yaz aylarında çok önemsiyoruz, su içmek için susamayı beklememeleri konusunda uyarıyor ve günde 2-3 litre civarında su tüketimini öneriyoruz" diye konuştu.