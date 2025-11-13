Tansiyon hastaları dikkat! Sabah kahveniz sandığınızdan çok daha tehlikeli olabilir

Sabah gözünüzü açar açmaz içtiğiniz o mis kokulu kahve, güne enerjik başlamanın en kolay yolu gibi görünse de tansiyon hastaları için tablo sandığınızdan çok daha farklı olabilir. Araştırmalar, kahvedeki kafeinin kısa süre içinde kan basıncını belirgin şekilde yükselttiğini ve bazı tansiyon ilaçlarının etkisini zayıflatabildiğini ortaya koyuyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Derya Arğun, kahvenin içindeki kafeinin beyinde bazı noktalarda etki gösterdiğine değinerek "Kafein, beyinde salgılanan adenozin adlı maddeyi engelleyerek damarların geçici olarak daralmasına neden olur. Bu da kan basıncını kısa süreli olarak 5–10 mm Hg kadar yükseltebilir. Bu etki genellikle kahveye alışkın olmayan kişilerde daha belirgindir. Kafeinli içecekten yaklaşık 30 dakika sonra tansiyon yükselir, 2–3 saat içinde normale döner. Düzenli tüketen kişilerde bu etki bir miktar azalabilir ama tamamen ortadan kalkmaz" diye konuştu.

'KAHVEYLE TANSİYON İLAÇLARINI BİRLİKTE TÜKETMEYİN' Kafeinli ürünler tüketirken özellikle tansiyon hastalarının dikkatli olması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Derya Arğun, "Kafein bazı tansiyon ilaçlarının etkisini azaltabilir ya da yan etkilerini artırabilir. Örneğin, kafein kalp hızını artırarak beta blokerlerin etkisini zayıflatabilir. Bunun yanında damar gevşemesini engelleyip kalsiyum kanal bloker ilaçlarının tansiyonu düşürme gücünü azaltabilir. Kafein idrar sökücü olduğu için fazla sıvı ve elektrolit kaybına neden olabilir. Ayrıca ACE inhibitörleri ve ARB'lerin kahveyle tüketilmesi tansiyonun gün içinde dalgalanmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.