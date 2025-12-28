Tansiyonunuz yüksekse dikkat! Kalp krizi riski sandığınızdan çok daha yakın

Hastalara fiziki muayene, tansiyon ölçümü dışında EKG ve kan tetkikleri de yaptıklarını anlatan Şentürk, "EKG'de kalp ritim bozuklukları, daha önce geçilmiş mini enfarktüs ve olası ritim bozukluğuyla alakadar bazı ipuçlarını görebiliriz. Bunlar bizim erken teşhis yapmamızı ve tedaviye erken almamızı sağlayabilir. " diye konuştu.

"HASTALARIN DURUMUNA GÖRE DAHA İLERİ TETKİKLERİ YAPIYORUZ" Şentürk, kan tahlillerinde de birtakım bulgular olduğunu aktararak, "CRP dediğimiz bir tahlile bakarız. CRP aslında bir enfeksiyon göstergesidir ama enflamasyon göstergesi olarak damar sertliğinde artış olarak karşımıza çıktığı için yine ileride oluşabilecek kalp krizi riskini gösteren önemli tahlillerden biridir." ifadelerini kullandı.