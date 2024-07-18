Tatile giderken bu ayrıntıya dikkat! Yola çıktığınız saat...

Sıcak havalar etkisini artırırken, yaz tatiline çıkacaklar ve çıkmayı düşünenlerin bazı önlemler alması gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, "Özellikle uzun yolculuklarda oluşabilen sıvı kaybı, yaşlılar ve çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Güneş çarpmalarına karşı da dikkatli olunmalı. Sıvı kayıpları baş ağrısını artırır, yorgunluk ve halsizliğe neden olabilir. Araçla seyahat ederken de günde en az 2 litre su içmeye, mineral kaybı için de maden suyu tüketmeye dikkat edin" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:56 PAYLAŞ ABONE OL

İç Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, sorunsuz ve keyifli bir tatil için önerilerde bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Hacıosman, "Yoğun sıcak havalarda terleme ile birlikte ciddi sıvı kayıpları yaşanmaktadır. Bu sıvı ve mineral kaybı özellikle yaşlılarda ve çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Tüm yaz boyunca güneş çarpmalarına karşı da dikkatli olmak gerekir" diye konuştu.

SABAH ERKENDEN VEYA GÜNBATIMINDAN SONRA YOLA ÇIKIN Sıcak havalarda araçla seyahat ederken yeterince sıvı tüketmemenin sıvı kaybını artıracağına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Hacıosman, "Araç içini serin tutmak için klima çalıştırılabilir, sabah erken saatler veya güneş batımından sonra seyahat edilebilir. Ayrıca seyahat süresince bol sıvı tüketilmesi gerekir. Sağlıklı erişkin vücudu yüzde 60-70'i sıvıdan oluşur. Vücudumuz için günlük en az ortalama 2-3 litre suya ihtiyacı olur. Özellikle aşırı sıcaklarda terleme ile sıvı kaybı zaman zaman da mineral kaybı gelişmektedir. Sıvı kayıpları baş ağrısını arttırmaktadır. Ayrıca yorgunluk ve halsizlik yaratmaktadır. Dolayısıyla sıvı alımına ve maden suyu tüketimine dikkat edin. Yazın soğuk içecekler faydalı olmakla beraber, aşırı buzlu içecek ve buz tüketimi sağlık sorunları yaratabileceği için aşırı tüketiminden kaçınılması gerekir" ifadelerini kullandı.