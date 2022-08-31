Tatlı krizlerini anında bitiren yöntem! Şeker isteğini bıçak gibi kesiyor...

Toplum olarak tatlıya oldukça düşkünüz. İhtiyacımız olsun ya da olmasın kendimizi çikolata, dondurma veya pasta gibi şeker içeriği yüksek gıdaları yerken buluyoruz. Bu gıdalar kan şekerimizi bir anda yükseltip düşürdüğü için hep daha fazlasını yemek istiyoruz. Şeker bizi o an mutlu etse de sürekli tüketimi obezite, kardiyovasküler rahatsızlıklar gibi birçok sağlık sorununa yol açıyor. Özellikle diyet sürecinde akşam saatleri gelen tatlı krizleri diyete uyumu zorlaştırmaktadır. Neden tatlı krizi yaşarız? Tatlı krizleriyle nasıl başa çıkabiliriz?