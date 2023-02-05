Tehlike çanlarının işareti! Terinizdeki bu koku...

Uzman Eczacı Giulia Guerrini, vücudunuzdan tuhaf bir koku geldiğini fark ettiğinizde, yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri bunun zamanla geçmesini ummak olduğunu belirtiyor. Bu nedenle kokuların ardındaki sebebi çözmek, bu istenmeyen sorunları çözmeyi sağlar.
ŞÜPHELİ AKINTILAR
Vajinal kokular, bakteriyel olarak artışın sonucunda ortaya çıkabilir. Özellikle genel olarak grimsi beyaz renge dönüşmüş, sulu bir kıvama ve balık kokusuna neden olabiliyor. Bu semptomları tamamen tedavi etmek için vajinanın doğal ortamını sağlamak gerekiyor.
Özellikle probiyotik ürünlerin tüketilmesi, doğal bakteri florasını destekleyerek bu zararlı bakterilerin üremesini engelleyebiliyor. Ayrıca sadece genital bölgeye uygun bir temizleyici kullanmak, bu kokularla mücadele etmenizi kolaylaştırıyor.
AYAK KOKUSU
Uzmanlar, ayakların sürekli olarak hem çoraplar hem de ayakkabıların arasında sıkışıp kaldığını ve üretilen terin de bu alanda hapsolduğunu belirtiyor.
Ayaklardaki 250.000 ter bezinin vücudun her yerine göre daha fazla sayıda olduğunu söyleyen Giulia, bakterilerin ne kadar çok cilt hücresi tüketebildiğine göre bu nemli ortamda daha fazla yayıldığını belirtiyor.
Çözüm için ise; sentetik çoraplardan, plastik ayakkabılardan uzak durmaya çalışmaları konusunda uyarıda bulunan uzman, nefes almak için bu ürünlerin alan bırakmadığını, bu durumun da şiddetli bir ayak kokusuna neden olduğunu belirtiyor.
VÜCUT KOKUSU
Vücut kokusu, sıklıkla düşünüldüğü gibi sadece kötü hijyenin sonucu değildir. Hijyen eksikliği ve terlemenin yanı sıra; beslenme sistemi, çevredeki kokular, hormonlar ve ilaçlar da bu kokuyu yoğun miktarda etkiler.
Özellikle ergenlik döneminde de yaygın olan bu koku sorunu, terdeki protein moleküllerini parçalayan bakterilerden kaynaklanıyor. Giulia, tüm bunların soğuk terleme, düzensiz terleme veya gece terlemeleri gibi faktörlerin farklılık taşıdığını bu durumda mutlaka doktora danışılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
Uzmanlara göre; gece terlemelerinin en yaygın nedenleri arasında; menopoz öncesi / menopoz semptomları, belirli ilaçlar, anksiyete bulunuyor.
MEME BAŞI AKINTISI
Meme başı akıntısı, erkek olmanız halinde hiçbir şart altında normal kabul edilmemesi sebebiyle doğrudan doktorla iletişime geçmeyi gerektiriyor. Eğer bir kadın bu durumu yaşıyorsa, dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunduğu anlamına geliyor.
En belirgin işaretlerden birinin hoş olmayan bir koku olduğunu belirten Giulia, emzirilmeyen anlarda, basınç uygulanmaması durumunda sızdırma olmaması gerektiğini belirtiyor. Fakat bu belirti sürekli hale gelmesi halinde mutlaka uzmana danışmanız önem taşıyor.