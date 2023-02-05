Tehlike çanlarının işareti! Terinizdeki bu koku...

AYAK KOKUSU

Uzmanlar, ayakların sürekli olarak hem çoraplar hem de ayakkabıların arasında sıkışıp kaldığını ve üretilen terin de bu alanda hapsolduğunu belirtiyor.

Ayaklardaki 250.000 ter bezinin vücudun her yerine göre daha fazla sayıda olduğunu söyleyen Giulia, bakterilerin ne kadar çok cilt hücresi tüketebildiğine göre bu nemli ortamda daha fazla yayıldığını belirtiyor.