Tek bir bardağı bile stresi söküp atıyor! Ne huzursuzluk kalıyor ne de mutsuzluk: Yatmadan 45 dk önce için…

Papatya çayı uyku kalitesini artırmanın yanı sıra adet öncesi sendromu, diyabet, depresyon ve daha fazlasına da yardımcı olabilir. Diyetisyen Maria Laura Haddad-Garcia tarafından değerlendirildi. Papatya çayının uykuyu teşvik etmesinin yanı sıra sizi şaşırtabilecek başka sağlık yararları da vardır.

Papatya sıklıkla kurutularak bitki çaylarında kullanılan bir çiçek türüdür. Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleyici Sağlık Merkezi'ne (NCCIH) göre, yüzyıllardır kullanılmaktadır ve kullanımının tarihi Mısır, Yunanistan ve Roma'ya kadar uzanmaktadır. Papatya çayı, sakinleştirici bal notalarıyla hafif, çiçeksi bir tada sahiptir.

DAHA İYİ UYUMANIZA YARDIMCI OLABİLİR

Papatyanın en çok öne sürülen faydalarından biri uyku üzerindeki faydalarıdır, peki araştırma ne diyor? Fitoterapi Araştırması'nda 2019'da yapılan bir meta-analiz ve sistematik inceleme, papatyanın aslında uyku kalitesini ve genel anksiyete bozukluğunu iyileştirdiğini ortaya çıkardı.

BMC Medical Education'da 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre, negatif uyku kalitesi durumluk kaygıyı ve depresif riski artırabilir; bu nedenle papatya çayının teşvik ettiği daha iyi uyku kalitesi, zihinsel sağlık üzerinde daha uzun vadeli etkilere sahip olabilir.