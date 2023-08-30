Tek bir bardağı bile stresi söküp atıyor! Ne huzursuzluk kalıyor ne de mutsuzluk: Yatmadan 45 dk önce için…

Papatya çayı uyku kalitesini artırmanın yanı sıra adet öncesi sendromu, diyabet, depresyon ve daha fazlasına da yardımcı olabilir. Diyetisyen Maria Laura Haddad-Garcia tarafından değerlendirildi. Papatya çayının uykuyu teşvik etmesinin yanı sıra sizi şaşırtabilecek başka sağlık yararları da vardır.
PAPATYA ÇAYI NEDİR?
Papatya sıklıkla kurutularak bitki çaylarında kullanılan bir çiçek türüdür. Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleyici Sağlık Merkezi'ne (NCCIH) göre, yüzyıllardır kullanılmaktadır ve kullanımının tarihi Mısır, Yunanistan ve Roma'ya kadar uzanmaktadır. Papatya çayı, sakinleştirici bal notalarıyla hafif, çiçeksi bir tada sahiptir.
DAHA İYİ UYUMANIZA YARDIMCI OLABİLİR
Papatyanın en çok öne sürülen faydalarından biri uyku üzerindeki faydalarıdır, peki araştırma ne diyor? Fitoterapi Araştırması'nda 2019'da yapılan bir meta-analiz ve sistematik inceleme, papatyanın aslında uyku kalitesini ve genel anksiyete bozukluğunu iyileştirdiğini ortaya çıkardı.
BMC Medical Education'da 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre, negatif uyku kalitesi durumluk kaygıyı ve depresif riski artırabilir; bu nedenle papatya çayının teşvik ettiği daha iyi uyku kalitesi, zihinsel sağlık üzerinde daha uzun vadeli etkilere sahip olabilir.
KANSERE BAĞLI KOMPLİKASYONLARI HAFİFLETEBİLİR
Integrative Cancer Therapies dergisinde yayınlanan 2023 tarihli sistematik bir inceleme, papatyanın kansere bağlı bazı sağlık komplikasyonlarını hafifletmek için yararlı bir yardımcı tedavi olabileceğini buldu. Çalışma, papatyanın kanser hastalarında oral mukozitin, cilt komplikasyonlarının, depresyonun ve kusmanın azaltılmasına etkili bir şekilde yardımcı olduğunu buldu. Ayrıca iştahlarının ve yaşam kalitelerinin artmasına da yardımcı oldu.
Bu derlemedeki çalışmalarda, gargara, topikal malzeme, çay, kapsül, şurup ve aromaterapi masajı dahil olmak üzere çeşitli papatya formları kullanılmıştır, dolayısıyla bu etkilerin hepsinin özellikle papatya çayı için geçerli değil.
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DÜZENLEYEBİLİR
Dünya çapında papatyanın en yaygın kullanımlarından biri mide-bağırsak sağlığını geliştirmektir. Life dergisindeki 2022 tarihli bir inceleme , İspanya'daki mide bulantısının hafifletilmesinden Türkiye'deki mide-bağırsak ağrılarının hafifletilmesine kadar çeşitli örneklerin altını çiziyor.
Integrative Medicine'e göre gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) semptomlarını hafiflettiği ve iltihabı azalttığı söyleniyor. Ayrıca antispazmodik olarak işlev görebilir ve ishale neden olabilecek mide spazmını azaltabilir.
DİYABETE KARŞI KORUYUCU OLABİLİR
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, diyabet, görme kaybı, kalp hastalığı ve kronik böbrek hastalığı gibi diğer tıbbi komplikasyonlar açısından daha yüksek risk altına sokar. Kısmen antioksidan profili nedeniyle papatya çayı diyabetle ilişkili sağlık komplikasyonlarına yardımcı olabilir.
Complementary Therapies in Medicine dergisinde 2020 yılında yapılan sistematik bir inceleme, papatyanın oksidatif stresi, böbrek ve karaciğer komplikasyonlarını azaltmaya ve diyabetli hastalarda glisemik kontrolü iyileştirmeye yardımcı olduğunu buldu.
KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİREBİLİR
Papatyanın bir diğer faydası da lipit profillerinin iyileştirilmesi. Yüksek kolesterol kalp hastalığı için bir risk faktörüdür, dolayısıyla papatya çayı kalp sağlığını iyileştirebilir.
Ayrıca, 2023 yılında Pakistan Tabipler Birliği Dergisi'nde yapılan küçük bir araştırma, bir ay boyunca günde iki kez safran ve papatya çayı karışımı alan katılımcıların, düzenli ilaçlarına ek olarak, kolesterol ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeylerinin önemli ölçüde daha iyi olduğunu buldu. (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) değerleri, düzenli ilaçlarını almaya devam eden ancak çay içmeyen kontrol grubuyla karşılaştırıldığında. Çayda safran da bulunduğundan papatyanın bu iyileşmelere neden olup olmadığını NET olarak açıklanmadı. Ancak çalışma, papatyanın kalp sağlığına fayda sağlama potansiyelini gösteriyor.
DEPRESYON ÜZERİNDE İYİLEŞTİRİCİ ETKİYE SAHİP
Papatyanın uyku kalitesi üzerindeki olumlu etkisi, kötü uyku kalitesinin depresyonla ilişkili olması nedeniyle depresif riski de azaltabilir.
Ayrıca, araştırmalar sınırlı olsa da Journal of Advanced Nursing'de 2016 yılında yapılan bir araştırma, iki hafta papatya çayı içmenin, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında doğum sonrası kadınlarda uyku yetersizliği ve depresyon gibi fiziksel semptomları iyileştirdiğini buldu. Dört haftalık takipte sonuçlar doğru çıkmadı, bu nedenle araştırmacılar faydaların anında ortaya çıktığına ve uzun süreli olmadığına inanıyor.
ADET DÖNEMİNDE VE ÖNCESİNDE YAŞANAN SORUNLARI HAFİFLETEBİLİR
Papatya, adet dönemi sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. Journal of Pharmacopunktur dergisinde 2019 yılında yapılan bir inceleme, papatyanın anti-inflamatuar, antispazmodik, yatıştırıcı ve anti-anksiyete özellikleri nedeniyle adet öncesi sendrom için etkili bir bitkisel tedavi olabileceği sonucuna varmıştır.
İncelemede yer alan çalışmalarda çay, kapsül, ekstrakt ve yağ da dahil olmak üzere çeşitli papatya formları kullanıldı, bu nedenle çayın tek başına tüm bu faydalara yol açıp açmayacağı net bir bilgi değil.
KİMLER PAPATYA ÇAYI İÇMEMELİ?
Papatya çayının sağlığa birçok potansiyel faydası olsa da bazı grupların bunu içme konusunda dikkatli olması gerekir. Bunlar şunları içerir:
Belirli alerjileri olan kişiler: NCCIH, papatyaya ve kanarya otu, krizantem, kadife çiçeği veya papatya gibi ilgili bitkilere alerjisi olanların, alerjik reaksiyon riski nedeniyle papatyadan kaçınmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Reaksiyonlar göz sulanması ve burun akıntısı gibi hafif veya anafilaksiye neden olacak kadar şiddetli olabilir.
Hamile veya emziren kişiler: NCCIH'ye göre hamile veya emzirirken papatya çayı içmenin güvenliği konusunda sınırlı araştırma bulunmaktadır. Hamileyken veya emzirirken papatya çayı içmeden önce dikkatli olmak ve sağlık uzmanınızla konuşmak genellikle en iyisidir.
DAHA İYİ UYUMAK İÇİN YATMADAN NE KADAR ÖNCE PAPATYA ÇAYI İÇMELİSİNİZ?
Birçoğu vücudunuzun besinleri metabolize etmesine ve faydalarından yararlanmasına zaman tanımak için yatmadan 30-45 dakika önce papatya çayı içmenizi önerir. Ancak uyku üzerindeki faydaları için papatya çayının ne zaman ve ne sıklıkta içilmesi gerektiği konusunda spesifik tavsiyeler sağlayacak yeterli araştırma yok. Eğer gecenin ortasında idrar yapmak için uyanma eğilimindeyseniz, uykunuzu bölen banyoya daha fazla gitmenizi önlemek için akşamları biraz daha erken içmek isteyebilirsiniz.