Teknisyenin ısrarıyla hayatı kurtuldu! Tek bir taramada kanseri erken teşhis edildi...

Yavuz, 47 yaşında olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sürece kadar 2 kere mamografim olması gerekirken ben bu mamografiyi çektirmedim. Araya korkularım girdi, kaygılarım girdi, hayatımdan önemli olmayan sebepler girdi. Bir gün röntgen teknisyeni arkadaşımızın ısrarı ile kaygılarımı, korkularımı bir kenara bıraktım. 5 dakikalık sürede gittim, mamografimi çektirdim. Elle muayenede herhangi bir bulgu yaşamadım. Herhangi bir şikayetim, semptomum da yoktu. 'Bana bir şey olmaz.' dedim ve mamografi çektirmeyi unuttum ama görev yaptığım hizmet alanımda çekilen mamografi ile bana bi-rads 4c denilen meme kanseri öncesi tarama bulgusu tanısı konuldu. Ben bu tanıyla ileri tetkik ve tedavi yaptığımda meme kanseri ile karşılaştım."