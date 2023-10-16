Tembel bağırsakları arı gibi çalıştırıyor! Aç karnına yediğinizde ne şişkinlik kalıyor ne de kabızlık

Pırasa, enginar, kereviz, bezelye ve şeftali prebiyotik besinlerdir. Prebiyotik besinler bağırsak sisteminin düzenli bir biçimde çalışması için gerekir.

Bu gıdalar, faydalı bakteriler için önemli kaynaklardır ve bağırsakların çalıştırılmasına destek olur.

LAHANA TURŞUSU

Lahana turşusu, bağırsak sağlığını destekler. Yüksek lif içeriğine sahiptir bu sayede sindirim sisteminin sorunsuz bir biçimde çalışmasında etkili olur böylece şişkinlik ve hazımsızlık sorunlarına karşı mücadele eder.

Bağırsakları çalıştıran diğer besinler ise şöyle;