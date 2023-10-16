Tembel bağırsakları arı gibi çalıştırıyor! Aç karnına yediğinizde ne şişkinlik kalıyor ne de kabızlık

Gün kurusu kayısı; çözünen ve çözünmeyen diyet lifi açısından zengindir. Bu sayede sindirim sistemine iyi gelir. Vücutta istenilmeyen atıkların temizlenmesi için destek olur.
Aç karnına gün kurusu kayısı yemek; bağırsakların çalışmasını hızlandırarak lavaboya çıkmayı hızlandırır. Sabahları aç karnına 2 adet gün kurusu kayısı yiyip 1 bardak oda sıcaklığında su içmek; tembel bağırsakların çalışmasını sağlayarak kabızlık problemini ortadan kaldırır.
Tembel bağırsak problemi; şişkinlik, karın ağrısı, ödem, kilo verememe gibi sorunlara yol açabilir. Tembel bağırsak probleminde kalın bağırsaktaki hareketlilik azalır. Bunu önleyebilmek için gün kurusu kayısının şifalarından faydalanabilinir.
GÜN KURUSU KAYISININ FAYDALARI
Gün kurusu kayısı, aşırı miktarda K vitamini bulundurur bu sayede kanın pıhtılaşmasına destek olur. Gün kurusu kayısı, potasyum bakımından zengindir böylece metabolizmanın güçlenmesini sağlar. Potasyum; kan gelişimi ile büyüme için önemli bir etkiye sahiptir.
Kan basıncının düşürülmesine destek olur, vücudun kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmasına yardım eder.
Gün kurusu kayısının içeriğindeki bakır ve demir, hemoglobin üretimini destekler. Bu sayede anemi hastalarının gün kurusu kayısı tüketmesi, faydalı olabilir.
Balgam söktürücü niteliktedir, böylece solunum yollarındaki baskının hafiflemesine destek olur.
İçeriğinde yer alan A vitamini, göz sağlığının korunmasını sağlar. Yaşa bağlı göz problemlerinin hafiflemesinde ve engellenmesine destek olabilir.
A vitamini güçlü bir antioksidandır bu sayede vücuttaki serbest radikallerle mücadele eder.
İçeriğinde yer alan kalsiyum; kemiklerin güçlenmesini sağlar, sinirlerini korumada etkilidir. Magnezyum içeriği ise endişe ile stresin yatıştırılması için yardımcı olabilir.
Gün kurusu kayısı tüketmek; cildi parlak ve pürüzsüz gösterir, canlı görünmesini sağlar.
BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN BESİNLER
PROBİYOTİK VE PREBİYOTİK GIDALAR
Bu gıdalar, faydalı bakteriler için önemli kaynaklardır ve bağırsakların çalıştırılmasına destek olur.
Pırasa, enginar, kereviz, bezelye ve şeftali prebiyotik besinlerdir. Prebiyotik besinler bağırsak sisteminin düzenli bir biçimde çalışması için gerekir.
KEFİR
Kefir bağırsakların çalıştırılmasına yardımcı olur.
LAHANA TURŞUSU
Lahana turşusu, bağırsak sağlığını destekler. Yüksek lif içeriğine sahiptir bu sayede sindirim sisteminin sorunsuz bir biçimde çalışmasında etkili olur böylece şişkinlik ve hazımsızlık sorunlarına karşı mücadele eder.
Bağırsakları çalıştıran diğer besinler ise şöyle;
YULAF
Yulaf, suyu normale oranla daha hızlı bir şekilde emer böylece bağırsaklarda besinlerin daha da kolay bir biçimde sindirilmesini destekler. Kabızlık problemini ortadan kaldırır ve şişkinliği yok eder.
İNCİR
İncir tüketmek; bağırsakların düzenli bir biçimde çalışmasını dengeler. İncir, sindirim problemini gidererek rahat bir şekilde lavaboya çıkmaya yardımcı olur.
ARMUT
Armut, yüksek derecede lif oranına sahiptir. Bu özelliğiyle kabızlık sorununa karşı iyi gelir. Sindirim sisteminin dengeli olmasına ve daha da hızlı çalışmasına destek sağlar.