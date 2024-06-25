Teninize kimyasal değmeyecek! Doğal sinek kovucu tarifi: Bir kere sıkmak yetiyor...

ARI SOKMASI SONRASI BULANTI, KUSMA, BAŞ DÖNMESİ VARSA TEDAVİYE İHTİYAÇ VAR DEMEKTİR

Uzm. Dr. Kıyak, birçok anne babayı korkutan arı sokmalarıyla ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Bal arıları veya yaban arıları, soktukları bölgede lokal reaksiyon yapabildikleri gibi tüm vücutta gözlenen, tüm sistemleri tutan ciddi reaksiyonlara da neden olabilirler. En sık görülen reaksiyonlar arının soktuğu bölgede kızarıklık, şişlik, kaşıntı şeklinde gözlenir. 15 dakika içinde ortaya çıkar ve 1-2 saat içinde geriler. Arı sokması durumunda; cilt üzerinde iğne varsa acil servise başvurularak çıkartılmalıdır. Bölge sabunlu su ile yıkanmalı ve soğuk uygulama yapılmalıdır. Arının soktuğu bölgedeki kızarıklık ve şişliğin çapı artma eğilimindeyse veya vücutta alerjik döküntü, bulantı, kusma, baş dönmesi, solunum güçlüğü gibi tüm sistemleri ilgilendiren reaksiyonlar görülüyorsa, acil bir doktor desteğine ve tedaviye ihtiyaç var demektir." dedi.