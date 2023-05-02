Tırnak Yeme Nasıl Bırakılır? Çocuklarda ve Yetişkinlerde Tırnak Yeme Alışkanlığı Nasıl Bıraktırılır?

Tırnak yeme nasıl bırakılır merak ediyor olabilirsiniz çünkü bu hastalık 7'den 70'e birçok insanın muzdarip olduğu bir durumdur. Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır merak ediyorsanız tüm detaylarıyla sizin için derledik. Tırnak yemek nasıl bırakılır, bu hastalık neden ortaya çıkar, tırnak yemenin zararları nelerdir? Bu sorular ve çok daha fazlasının yanıtı yazımızda!

Tırnak Yeme Hastalığı Nedir?

Tırnak yeme hastalığı el tırnaklarının etrafındaki deriyi yeme, el ve ayak tırnaklarını koparma, kemirme olarak tanımlanabilir. Bu hastalık genelde 3-4 yaşlarında başlayan bir tür davranış bozukluğudur. Çok nadiren bebeklik döneminde 5 aydan sonra da başlayabilir.

Genelde çocukluk döneminde başlayan bu davranış ergenlik döneminde kişinin sosyal çevresinden onay görmesiyle ortadan kaybolabilir. Bazen bu alışkanlık yerini; dudak yeme, saç kıvırma, burun çekme, kalem kemirme gibi alışkanlıklara da bırakabilir.

Tırnak yeme alışkanlığı kişinin olaylar karşısındaki duygu ve düşünceleriyle baş etme biçimidir. Tırnak yemek, çoğunlukla psikolojik travmaların sonucunda başlasa da tırnaklarını yiyen anne ya da babaların çocukları, yalnızca ebeveynini taklit ederek tırnaklarını yemeye başlayabilir. Tırnak yeme alışkanlığının ardında birçok sebep olabilir. Bunların başında da mükemmeliyetçilik, sabırsız bir kişilik yapısı, hayal kırıklığı ve stres gelir.

Çocukluk döneminde ortaya çıkan tırnak yeme alışkanlığında ailenin çocuğun üstüne gitmemesi çok önemlidir. Bunun yerine hiç böyle bir şey yokmuş gibi ellerini kullanacağı aktivitelere yönlendirerek bu alışkanlıktan kurtulmasını sağlayabilirler. Ebeveynlerin çocuklarını tırnak yeme konusunda sürekli uyarması hatta cezalandırması durumu daha da kötüleştirecektir.

Tırnak yemenin en büyük zararı tırnak ve tırnak etlerinin yenmesi sonucu şekil bozukluğu olması ve bunun da kişinin öz güvenini düşürmesidir. Uzun dönemde ise tırnak düşmesine sebep olurken, tırnakların sürekli ağızla temas etmesi enfeksiyon kapılmasına da neden olabilir.

Tırnak Yeme Hastalığından Nasıl Kurtulabilirsiniz?

Çocukluk döneminde fark edildiğinde çocuğun ellerini kullanacağı aktivitelere yönlendirmek oldukça önemlidir. Alışkanlık devam ederse sebebini iyi anlamak ve ortadan kaldırmaya çalışmak önemlidir. Ayrıca hem yetişkinlerde hem de çocuklar da pozitif motivasyon oldukça önemlidir. Can sıkıntısı, kaygı ve stres gibi tetikleyicilerin ortadan kaldırılması, tırnakların kısa olması, düzenli manikür yaptırılması alışkanlığın bırakılmasında faydalıdır. Oje sürmek de bir başka etkili yöntemdir. Ancak tüm bunlara rağmen bu alışkanlık devam ediyorsa bilişsel ve davranışsal terapi yaklaşımları ile bu davranıştan kurtulabilirsiniz.