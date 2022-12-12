Tırnaklardaki beyaz lekelerin ardında o ölümcül hastalık yatıyor! Eğer böyle görünüyorsa…

Tırnaklarda oluşan beyaz lekeler çoğu zaman zararsız olsa da tetikte olmanızda fayda var. İşte bu durumun belirtisi olabileceği durumlar…
LÖKONİKİ
Tırnaklarınızdaki beyaz lekelerin tıbbi terimi, Yunanca beyaz anlamına gelen leuko ve tırnak anlamına gelen oniks kelimelerinden türeyen lokonikidir. Tırnak matrisinin yaralanması da dahil olmak üzere birden fazla nedenden kaynaklanabilir. Ancak bu durum genelde tıbbi müdahale olmaksızın düzelmektedir.
Tırnaklarınızdaki beyaz noktalar genellikle zararsız olsa da, kalıcı bir hale gelirse ve var olmaya devam ederlerse genellikle daha ciddi bir sorunun işareti olabilir. Bu tip durumlarda bir uzmana görünmek ilk adım olmalıdır. İyi haber şu ki, tırnaklarınızdaki beyaz lekelerin yaygın nedenlerinin çoğu, teşhis konulduktan sonra kolayca tedavi edilebilir. Doktorunuz onlara neyin sebep olduğunu bulmak için tırnaklarınızı ve ayaklarınızı inceleyecektir. Sorundan kurtulmanıza yardımcı olacak bir ilaç yazması da olasıdır.
TIRNAK MANTARI
Tırnaklarınızdaki beyaz lekelerden şikayetçiyseniz, tırnak mantarı ile mücadele ediyor olabilirsiniz. Bu durum teşhis edildikten sonra yüksek oranda tedavi edilebilir. Doktorlar bu durumda genelde antifungal ilaçlar önerrir veya altta yatan herhangi bir sağlık sorununu ekarte etmek için başka testler isteyebilir.
Tırnak mantarı için ilaçlar arasında çeşitli seçenekler bulunur. Sonuçları görmek için birkaç ay oral antifungal kullanmanız gerekebilir. Bu ilaçların olası yan etkileri ve etkileşimleri hakkında sağlık uzmanına danıştığınızdan da emin olmanız önem taşıyor. Tırnaklarınızı tedavi etmek için topikal bir antifungal kremden de yardım alabilirsiniz.
DİYABET
Tırnaklardaki beyaz noktalar, eller, parmaklar ve ayak parmaklarında kalın deri ile karakterize bir hastalık olan diyabetin bir belirtisi olabilir. Durum iyi kontrol edilmezse yüzünüz veya omuzlarınız gibi diğer bölgelere yayılabilir. Şiddetli vakalarda, bu durum fizik tedavi gerektiren parmaklarda ve eklemlerde sertleşmeye yol açabilir. Şeker hastalığını tedavi etmenin en iyi yolu kan şekerini düzenlemektir.
Tırnaklarınızdaki beyaz lekelerin yanı sıra tırnak plakaları başka sağlık sorunlarından da etkilenebilir. Diyabetli insanlar, bu renk bozulmasına neden olan mantarlara karşı da daha hassastır. Diyabete ek olarak, durum böbrekler gibi vücudun diğer kısımlarının da etkilenmesine neden olabilir.
BÖBREK YETMEZLİĞİ
Tırnaklarınızdaki beyaz noktalar böbrek hastalığının bir göstergesi olabilir. Bu durum için tıbbi isim lökonikidir. Böbrek hastalığının diğer belirtileri arasında tırnakların yarılması, tırnakların gevşemesi ve tırnak yüzeyindeki siyah çizgiler yer alır. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz mutlaka doktora görünmeniz önerilir.
Bu durum mutlaka böbrek hastalığının göstergesi olmasa da diğer altta yatan koşulların bir belirtisi olabilir. Örneğin, sedef hastalığı olan kişiler, otoimmün durumları nedeniyle böbrek hastalığı geliştirme riski daha yüksektir. Bu da, vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırmasına neden olarak organ hasarına neden olabilir.
OTOİMMUN RAHATSIZLIKLAR
Tırnaklarınızda beyaz noktalar fark etmeye başladıysanız, otoimmün bir hastalıktan kaynaklanıyor olabilir. Bu durum vücudun bağışıklık sisteminin vücuttaki sağlıklı hücrelere ve dokulara saldırmasına neden olur. Ancak bu hastalığın tedavisi çok basit değildir. Kapsamlı teşhis testleri ve tedavileri gerektirir. Ancak nadiren ölümcüldür ve ilaçla kontrol altına alınabilir.
MELANOM
Melanom, tırnak yatağında başlayan bir cilt kanseri türüdür. Tırnaklarınızda bu tür bir kansere rastlamak nadir olsa da ortaya çıkabilir. Kanser ileri evrelerindeyken tırnağın kütikül bölgesine ve çevresindeki deriye yayılabilir.
Ancak tırnaklarda başlayan melanom erken fark edilirse tedavi edilebilir. Zamanında teşhis ve tedavi ile, subungual melanom için hayatta kalma oranı oldukça yüksektir (hastaların yüzde doksan beşi bu durumda hayatta kalır).