Tırnaklardaki beyaz lekelerin ardında o ölümcül hastalık yatıyor! Eğer böyle görünüyorsa…

TIRNAK MANTARI

Tırnaklarınızdaki beyaz lekelerden şikayetçiyseniz, tırnak mantarı ile mücadele ediyor olabilirsiniz. Bu durum teşhis edildikten sonra yüksek oranda tedavi edilebilir. Doktorlar bu durumda genelde antifungal ilaçlar önerrir veya altta yatan herhangi bir sağlık sorununu ekarte etmek için başka testler isteyebilir.

Tırnak mantarı için ilaçlar arasında çeşitli seçenekler bulunur. Sonuçları görmek için birkaç ay oral antifungal kullanmanız gerekebilir. Bu ilaçların olası yan etkileri ve etkileşimleri hakkında sağlık uzmanına danıştığınızdan da emin olmanız önem taşıyor. Tırnaklarınızı tedavi etmek için topikal bir antifungal kremden de yardım alabilirsiniz.