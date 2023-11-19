Tırnaklardaki bu belirti tiroit habercisi! Eğer renginde değişiklik varsa…

Tırnaklarınızın renginde bir değişiklik fark ederseniz, bu durum aslında farklı sağlık sorunlarının habercisi olabilir.
Dr. Zainab Laftah'a göre tırnaklarınız beyaz, sarı, mavi veya siyah görünüyorsa ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor olabilirsiniz.
Dermatolog Dr. Laftah, şunları söyledi: "Soluk beyaz tırnaklar, demir eksikliği anemisi, kalp veya böbrek sorunlarının işareti olabilir."
"Sarı tırnaklar genellikle tiroid ve akciğer enfeksiyonu olan kişilerde görülürken, mavi tırnaklar kandaki düşük oksijen nedeniyle kalp ve akciğer rahatsızlıklarını işaret edebilir."
Dr Laftah, tırnaklardaki siyah lekelerin cilt kanseri belirtisi olabileceği konusunda uyardı ve şu tavsiyede bulundu: "Siyah noktalar veya izler görürseniz hemen bir pratisyen hekime veya dermatoloğa başvurun."
Lökonişi olarak da bilinen beyaz tırnaklar, tırnaklarınızda beyaz lekeler veya çizgiler oluşmasıdır.
Potansiyel nedenler arasında alerjiler, yaralanmalar, mantar enfeksiyonları, zehirlenme, diyabet, kalp yetmezliği ve karaciğer sirozu yer alır.
Soğuk sıcaklık da tırnakların maviye dönmesine neden olabilir. Ancak ısındıktan sonra mavi renkte kalıyorlarsa bu, siyanoz olarak bilinen bir durumun işareti olabilir.
Bu, kanınızda yeterli oksijen olmadığında meydana gelir. Tırnaklar mavi kalırsa, vücudun oksijen açısından zengin kan verme yeteneğini engelleyen altta yatan bir durum olabilir.
Siyah tırnaklar travma veya mantar enfeksiyonundan kaynaklanabilir, ancak bazı durumlarda neden kalp hastalığı veya melanom gibi daha ciddi olabilir.