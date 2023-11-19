Tırnaklardaki bu belirti tiroit habercisi! Eğer renginde değişiklik varsa…

Tırnaklarınızın renginde bir değişiklik fark ederseniz, bu durum aslında farklı sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Dermatolog Dr. Laftah, şunları söyledi: "Soluk beyaz tırnaklar, demir eksikliği anemisi, kalp veya böbrek sorunlarının işareti olabilir."

Dr. Zainab Laftah'a göre tırnaklarınız beyaz, sarı, mavi veya siyah görünüyorsa ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor olabilirsiniz.

"Sarı tırnaklar genellikle tiroid ve akciğer enfeksiyonu olan kişilerde görülürken, mavi tırnaklar kandaki düşük oksijen nedeniyle kalp ve akciğer rahatsızlıklarını işaret edebilir."

Dr Laftah, tırnaklardaki siyah lekelerin cilt kanseri belirtisi olabileceği konusunda uyardı ve şu tavsiyede bulundu: "Siyah noktalar veya izler görürseniz hemen bir pratisyen hekime veya dermatoloğa başvurun."