Tırnaktaki bu belirti böbrek yetmezliğinin habercisi! eğer böyle görünüyorsa...

Tırnak şekil bozuklukları, tırnak renginin bozulması ve tırnak kalınlaşması gibi problemler genelde tırnak mantarını işaret eder. Enfeksiyonel bir rahatsızlık olan tırnak mantarı zamanla tırnaklarınızı tamamen kaybetmenize veya ağrılı ve formu değişmiş/bozulmuş tırnaklara sahip olmanıza neden olur.
Tırnak mantarı tedavi edilmesi gereken önemli bir problemdir. Bu nedenle, tırnaklarınızın şeklinin bozulduğunu, renginin değiştiğini ve çok kalınlaşıp/çok inceldiğini düşünüyorsanız bir bakım merkezinde tedaviye başlayabilirsiniz. Ayrıca, çay ağacı yağı, tırnak mantarı tedavisinde oldukça etkili bir içeriktir. Temizlenmiş ve durulanmış tırnaklarınıza her gün 1-2 damla çay ağacı yağı damlatabilirsiniz.
Sistemik hastalıklara bağlı tırnak deformiteleri ve distrofileri
Bazen diğer organları tutan hastalıklar (sistemik hastalıklar) tırnaklarda da aşağıdaki değişikliklere neden olabilir:
Demir eksikliği: Kaşık şeklindeki tırnaklara (koilonychia) neden olabilir. Bu deformite özellikle Plummer-Vinson sendromunun karakteristiğidir.
Böbrek yetmezliği: tırnakların alt yarısının beyaza ve üst yarısının pembeye dönmesine veya pigmentli görünmesine (yarı yarı tırnaklar veya Lindsay tırnakları) neden olabilir. Bu distrofi sağlıklı insanlarda da ortaya çıkabilir.
Siroz: Tırnakların beyazlaşmasına neden olabilir, ancak tırnakların en üst kısmı daha pembe kalabilir. Havlu tırnakları olarak da adlandırılan yoğun beyaz tırnaklar, yalnızca sirozu olan kişilerde değil, aynı zamanda kronik kalp yetmezliği veya diyabeti olan kişilerde de bulunabilir. Protein albüminin düşük kan seviyeleri (sirozlu kişilerde ortaya çıkabilir) tırnaklarda yatay beyaz çizgiler oluşmasına neden olabilir. Havlu tırnaklar bazen normal yaşlanmanın bir parçası olarak ortaya çıkabilir.
Sıklıkla lenfödemin (dokularda lenfatik sıvı birikimi) eşlik ettiği bazı akciğer hastalıkları: Tırnakların kalınlaştığı, aşırı kıvrıldığı ve sarı veya sarı-yeşil olduğu sarı tırnak sendromuna neden olabilir.
Beau çizgileri: Tırnak büyümesinde geçici bir yavaşlama olduğunda ortaya çıkan tırnakta yatay oluklardır. Bazen oluklar tırnağın içinden geçerek tırnağın tamamen kaybolmasına neden olabilir. Bir enfeksiyon, yaralanma, sistemik hastalık veya kemoterapiden sonra ortaya çıkabilirler.
Bir yaralanmadan sonra tırnağın bir kısmında beyaz yatay çizgiler (lökonişi) görünebilir. Bununla birlikte, çivi boyunca yatay olarak uzanan çizgiler (Mees çizgileri), kanser veya kalp yetmezliği, kemoterapi veya arsenik, talyum veya diğer ağır metaller gibi belirli toksinlere maruz kalma gibi daha ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilebilir. Bu toksinlere maruz kalma veya kemoterapi durdurulursa tırnaklar normal şekilde büyüyebilir.