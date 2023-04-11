Tırnaktaki bu belirti böbrek yetmezliğinin habercisi! eğer böyle görünüyorsa...

Tırnak şekil bozuklukları, tırnak renginin bozulması ve tırnak kalınlaşması gibi problemler genelde tırnak mantarını işaret eder. Enfeksiyonel bir rahatsızlık olan tırnak mantarı zamanla tırnaklarınızı tamamen kaybetmenize veya ağrılı ve formu değişmiş/bozulmuş tırnaklara sahip olmanıza neden olur.

Tırnak mantarı tedavi edilmesi gereken önemli bir problemdir. Bu nedenle, tırnaklarınızın şeklinin bozulduğunu, renginin değiştiğini ve çok kalınlaşıp/çok inceldiğini düşünüyorsanız bir bakım merkezinde tedaviye başlayabilirsiniz. Ayrıca, çay ağacı yağı, tırnak mantarı tedavisinde oldukça etkili bir içeriktir. Temizlenmiş ve durulanmış tırnaklarınıza her gün 1-2 damla çay ağacı yağı damlatabilirsiniz.

Sistemik hastalıklara bağlı tırnak deformiteleri ve distrofileri

Bazen diğer organları tutan hastalıklar (sistemik hastalıklar) tırnaklarda da aşağıdaki değişikliklere neden olabilir:

Demir eksikliği: Kaşık şeklindeki tırnaklara (koilonychia) neden olabilir. Bu deformite özellikle Plummer-Vinson sendromunun karakteristiğidir.