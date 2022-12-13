Tok Karnına Ultrason Çekilir Mi? Tüm Batın Ultrason (USG) Aç Karnına Mı Çekilir, Öncesinde Su İçilir Mi?

Ultrason; pek çok hastalığın teşhisinde kullanılan bir görüntüleme cihazıdır. Radyasyon yaymadığı için herhangi bir zararı bulunmaz. Doktorlar, ultrasonu genellikle organların incelenmesi için kullanırlar. Organlar incelenmeden önce hastalara bazı yönergeler verilir ve uyulması söylenir. Bu bağlamda ise hastaların akıllarında ultrason çekilmeden önce su içilir mi ve tüm batın ultrasonu aç karnına mı çekilir gibi sorular oluşur. İşte merak edilen bu soruların yanıtları…

Tok Karnına Ultrason Çekilir Mi?

Ultrason, görüntülemenin yapıldığı bölgeye göre isimlendirilir. Örnek olarak; karın bölgesi incelenecek ise abdominal (tüm batın) ultrason, anne karnındaki bebek incelenecek ise obstetrik ultrason, pelvik ultrason ve meme ultrasonu verilebilir. Ultrason, genellikle öncesinde yapılması gereken herhangi bir hazırlık istemeyen bir görüntüleme sistemidir. Ancak bazı durumlarda görüntülemeden önce aç olunması ya da idrar torbasının dolu olması gerekli olabilir. Tüm batın ultrasonu aç karna çekilmesi gereken bir ultrason türü olduğu için tok karnına çekilmez. Tüm batın ultrasonu öncesinde hasta 8- 10 saat boyunca yemek yememelidir.

Tüm Batın Ultrason (USG) Öncesinde Su İçilir Mi?

Karın bölgesinin tıp dilinde karşılığı "batın" şeklindedir. Tüm batın ultrasonu, karnın üst ve alt yarısında bulunan tüm organların (karaciğer, safra kesesi, pankreas, böbrekler, dalak, mesane, rahim ve yumurtalıklar, prostat) görüntülenmesi ve incelenmesinde kullanılan ultrason tipidir. Bu ultrason çekilmeden önce aç olunması ve idrar kesesinin dolu olması gereklidir. İdrarın kolay gelebilmesi için ise tüm batın ultrason öncesinde su içilmesinde bir sıkıntı bulunmamaktadır. İdrar kesesinin doluluğu için ultrason işleminden yaklaşık yarım saat önce bir küçük şişe su içilmesi pek çok kişi için yeterli olacaktır.