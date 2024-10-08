Toplumun doğal bağışıklığı erişkin aşıları! Bakın nasıl koruyor...

Uzman Dr. İrem Altunoluk, "Yetişkinlerin aşılanması en az çocukların aşılanması kadar hayati öneme sahiptir" diyor ve Türkiye ve dünyada erişkin bağışıklamasının yeterli seviyeye ulaşmadığını söylüyor. Toplum sağlığını iyileştirmek için erişkinlerin aşılanma oranlarının artırılması gerektiğini belirtti.

DHA Giriş Tarihi: 08.10.2024 12:53 PAYLAŞ ABONE OL

Erişkin Aşı Polikliniği Sorumlu Hekimi Uzman Dr. İrem Altunoluk, erişkin aşılama konusunda şunları söyledi: "Sağlıklı bireylerin yanı sıra risk grubundaki gebeler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için aşılama çok önemlidir." Çocukluk ve gençlik döneminde büyük önem verilen aşılama programlarının erişkinlik döneminde aynı önemi görmediğini söyledi.

Dr. Altunoluk, "Yetişkinlerin aşılanması, çocukların aşılanması kadar önemlidir. Çünkü yaş ilerledikçe çocuklukta yapılan aşıların etkinliği azalır. Yaş ilerledikçe kronik hastalıklar ortaya çıkar ve kişileri bulaşıcı hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirir. Yine yaşlandıkça bağışıklık sistemimiz zayıflar. Aşılanan bireyler, sadece kendilerini değil, aynı zamanda etraflarındaki risk altındaki bireyleri de korumuş olur. Bu toplumsal bağışıklık etkisi, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için hayati bir koruma sağlar" diye konuştu.