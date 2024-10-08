Toplumun doğal bağışıklığı erişkin aşıları! Bakın nasıl koruyor...

Erişkin Aşı Polikliniği Sorumlu Hekimi Uzman Dr. İrem Altunoluk, erişkin aşılama konusunda şunları söyledi: "Sağlıklı bireylerin yanı sıra risk grubundaki gebeler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için aşılama çok önemlidir." Çocukluk ve gençlik döneminde büyük önem verilen aşılama programlarının erişkinlik döneminde aynı önemi görmediğini söyledi.
Dr. Altunoluk, "Yetişkinlerin aşılanması, çocukların aşılanması kadar önemlidir. Çünkü yaş ilerledikçe çocuklukta yapılan aşıların etkinliği azalır. Yaş ilerledikçe kronik hastalıklar ortaya çıkar ve kişileri bulaşıcı hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirir. Yine yaşlandıkça bağışıklık sistemimiz zayıflar. Aşılanan bireyler, sadece kendilerini değil, aynı zamanda etraflarındaki risk altındaki bireyleri de korumuş olur. Bu toplumsal bağışıklık etkisi, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için hayati bir koruma sağlar" diye konuştu.
'ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMASI DÜŞÜK'
Dr. Altunoluk, erişkinlerin sağlık kontrolleri kapsamında mutlaka aşı durumlarını da gözden geçirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Erişkin bağışıklaması hem dünya genelinde hem de ülkemizde beklenilen seviyenin oldukça altındadır. Bu nedenle hastanemizde erişkin aşı polikliniği açarak erişkinlerin kaliteli aşılama hizmetine kolaylıkla erişmelerini sağlamayı amaçladık. Tüm erişkinlerimizi aşı polikliniğimize gelerek kendileri için yapılması gereken aşılar hakkında bilgi almaya davet ediyoruz" dedi.