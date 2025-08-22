Tüketmekten çekiniyorduk ama kanser hücrelerini tek lokmada vücuttan atıyor! Günde en az 2 kaşık tüketin...

Sebze ve meyvelerin fermante edilerek belirli bir süre saklanmasıyla elde edilen turşu, bağırsak sağlığına karşı koruyucu ve iyileştirici bir role sahip. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, turşunun faydalarını anlattı…

GÜNDE 2 KAŞIK TURŞU

Turşunun fermantasyon süreci sonunda oluşan faydalı bakterilerin; bağırsaklarda K2 başta olmak üzere birçok vitamin ve sindirime yardımcı enzimin üretimini desteklediğini söyleyen Örnek, "Neredeyse tüm sebzelerin turşusunu yapmak mümkün. Ancak içerdikleri yüksek antioksidanlar nedeniyle lahana ve pancar çeşitleri öncelikli olarak tüketilebilir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayanlara ise günde ortalama 2 kaşık turşu tüketmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

AŞIRIYA KAÇMAYIN

Turşunun belirli rahatsızlıklar ve hassasiyetler dışında sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini söyleyen Örnek, "Dikkat edilmesi gereken nokta kişide; tansiyon, böbrek, mide, kalp ya da diyabet gibi rahatsızlıklar söz konusuysa, yüksek tuz oranı sebebiyle turşu tüketiminde aşırıya kaçmamak. Bu hastalar, turşuyu doktorlarına danışarak beslenme planlarına dahil etmeli" diye konuştu.