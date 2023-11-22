Tüm dünyayı tehdit ediyor! 5,2 milyon ölümün sebebi olabilir...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Bilge, uygunsuz antibiyotik kullanımının global bir tehdit haline geldiğini belirterek konuyla ilgili bilgilendirici bir açıklama yaptı.

İHA Giriş Tarihi: 22.11.2023 16:08 PAYLAŞ ABONE OL

Antibiyotiklere direncin küresel sağlık ve kalkınma için bir tehdit olduğunu ve bu durumun her yıl dünya çapında milyonlarca ölüme yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Uğur Bilge, "Antibiyotiklerin uygunsuz ve aşırı kullanımı direncin artmasına ve bu kritik ilaçların etkinliği üzerinde olumsuz etkilere sebep olmakta, ameliyatlarda ve yoğun bakımlarda, yeni doğan bebeklerin enfeksiyonlarında tedavi güçlüğüne neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre antibiyotik direncinin 2030 yılına kadar 5,2 milyon ölüme neden olması beklenmektedir. Antibiyotiklerin akıllıca kullanılması en iyi önlemdir. Hasta olduğunuzda en iyi tedaviyi alabilmeniz, gereksiz antibiyotik kullanımının neden olduğu zararlardan kendinizi koruyabilmeniz ve antibiyotik direnciyle mücadele edebilmeniz için antibiyotikleri uygun şekilde kullanmak en doğru yaklaşımdır" dedi.



Uygunsuz ve aşırı antibiyotik kullanımının antibiyotik direncinin önemli bir nedeni olduğunu ifade eden Bilge, "Antibiyotik direnci, hemen tüm ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Doktorunuz hasta olduğunuzda en iyi tedavinin antibiyotik olduğuna karar verirse ilacınızı önerilen şekilde alın, antibiyotiklerinizi başkalarıyla paylaşmayın, ilacınızı daha sonrasına saklamayın, ilaçları güvenli bir şekilde atmak için eczacınızla konuşun, başkası için reçete edilen antibiyotikleri almayın. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı en iyi tedaviyi almanızı geciktirebilir, sizi daha da hasta edebilir veya yan etkilere neden olabilir. Kişiler antibiyotiğin zararsız olduğunu düşünse de hafif veya şiddetli yan etkilerle karışılabileceklerinden habersizdirler" şeklinde konuştu.