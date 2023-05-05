Tümörün yayıldığını gösteriyor! Sabahları bu belirtiyi yaşıyorsanız...

AKTİF OLUN Aktif kalmanın, bağırsak kanseri riskini azaltmak da dahil olmak üzere vücut için çok farklı faydaları vardır. Bunların arasında, yiyeceklerin bağırsakta daha hızlı hareket etmesine yardımcı olmanın yanı sıra iltihabı önlemek de bulunmakta.

Şu anda fazla hareket etmiyor olsanız bile, daha aktif olmak düşündüğünüzden daha kolay olabilir. Haftada en az iki buçuk saat orta düzeyde aktivite (örn. tempolu yürüyüş) yapmayı hedefleyin. Bu, kulağa çok gibi gelebilir ama hepsini tek seferde yapmanız gerekmiyor. Her gün 20 dakikadan biraz fazla yürümeniz yeterli olacaktır.