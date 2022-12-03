Türk bilim insanlarından devrim niteliğinde buluş! Kanser hücrelerinin yayılmasını engellemenin yolu keşfedildi

TÜMÖR, "CT-1" SALGILAYIP NORMAL HÜCRELERİ KANDIRIYOR Bilim dünyasının kanserle ilişkisini henüz keşfetmediği Cardiotrophin-1 (CT-1) adlı proteinin, tümör hücreleri tarafından 'normal hücrelerle iletişim kurmak amacıyla' kullanıldığını, kanserli hücrelerin CT-1 vasıtasıyla sağlıklı dokuların ana elemanlarından olan fibroblastlar üzerindeki 'özel antenlere' bağlandığını ve bu sayede normal dokuları da kendi hizmetine aldığını belirten Prof. Dr. Gözüaçık, "CT-1 faktörünün kanserle ilişkisi bilinmiyordu. Biz, kanserle bağlantısını gösteren ilk çalışmayı yapmış olduk. Dünya çapında ilk ve öncü sonuçlar bunlar. Bu faktörün hem kanserle ilgisi hem kanserin yayılması, yakın ve uzak çevreye metastazı ile ilgisini de ilk defa ortaya çıkardık. Üstelik bunu, gerçek hasta dokularında gösterdik. Bu çalışmanın ileride kanserle ilgili paradigmaları değiştirebilecek önemi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"İLERİDE KANSER TANISINDA DA KULLANILABİLİR"

Ekip içerisinde cerrahların da yer aldığını belirten Prof. Dr. Devrim Gözüaçık, bu keşfin, bir hastada kanserin nasıl seyredeceği ile ilgili ön bilgi verebileceğini de kaydederek sözlerini şöyle noktaladı: "CT-1'in tümörle etkileşiminin, özellikle meme kanserinin doku içine yayılması ve uzak metastazlar yapması için önemli olduğunu gördük. Başta Doç. Dr Ece Dilege olmak üzere cerrah arkadaşlarımızla birlikte etik kurul onayları da alınarak hasta dokularında çalıştık. CT-1 faktörü yüksek olan hastaların lenf düğümü metastazlarının çok daha yüksek olduğunu tespit ettik. Tümörlerinin de daha agresif, tedavisi daha zor olabileceğine, yayılımın daha fazla olduğuna işaret ediyor sonuçlar. Örneğin CT-1'i yüksek olan ve düşük olan meme kanserlerinde yayılım açısından farklılıklar olabilir. Öte yandan kanser hücrelerine özgü bir artış olduğu için, kanserin ön tanısı ile ilgili de bilgi verebilir. Örneğin gelecekte, hastaların kanında CT-1 faktörünün yüksekliği, kanser tanısı için kullanılabilir. Biz ayrıca tedavi açısından da deneysel olarak çalışmalar yaptık. CT-1'i bloke eden antikorlar kullandık ve bunların hücresel düzeyde kanserin yayılımını ve dokulara girişini etkilediğini gösterdik. Yani ileride buradan bir tedavi fırsatı da çıkabilir. Öte yandan tanı ve tedavi ile bir arada düşündüğümüzde, son dönemde yapılan çalışmalara göre, kanser dokusu dışında kanser mikro çevresi de tanı ve tedavi için ümit veriyor. Yani sadece kanser hücrelerini hedefleyerek değil, çevre dokuyu da hedefleyerek kanser tedavisi için değişik yaklaşımlar geliştirilebilir"



Prof. Devrim Gözüaçık, çalışmada temel bilimsel araştırmalar ve özgün buluşlardan yola çıkıldığını vurgulayıp temel bilimin, bilimsel ve teknolojik AR-GE için öneminin altını da çizerek dünya çapındaki bu buluşların Türkiye'nin beyin gücü, insan kaynağı ve laboratuvar imkanları sayesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.