Türk doktorlardan inmeye çare! Uzmanlar açıkladı: "İlk 6 saat altın değerinde"

GEÇEN HER DAKİKA 1.9 MİLYON NÖRONUN ÖLÜMÜ DEMEK

Mekanik Trombektomi için ilk 6 saatin altın değerinde olduğunu belirten Prof. Dr. Velioğlu, şu önemli bilgileri verdi: "Bu tedavinin başarısı tamamen zamanla ilişkilidir. Tıkanan damarın beslediği beyin bölgesi, dakikalar içinde ölmeye başlamaktadır. İstatistiklere göre, inme başlangıcından sonra kaybedilen her 1 dakika, 1.9 milyon nöronun yani beyin hücresinin kaybı anlamına gelmektedir. 'Mekanik Trombektomi' için ilk 6 saat altın değerinde kabul edilmektedir. İleri görüntüleme teknikleri sayesinde bu süre bazı hastalarda 24 saate kadar uzatılabilmektedir. Ancak temel kural değişmemektedir. Ne kadar erken, o kadar iyi. Erken müdahale, hastanın hayatta kalma şansını artırmanın yanı sıra, onu sakatlıktan kurtarıp, normal yaşantısına döndürme ihtimalini de maksimuma çıkarmaktadır."

HASTAYI ACİLEN İNME MERKEZİNE ULAŞTIRIN

İnme tedavisindeki başarının, tek bir branşın değil, bir ekibin senkronize çalışmasının eseri olduğunu da belirten Prof. Dr. Velioğlu, "Bu süreç, ilk şüpheyi oluşturan ve 112'yi arayan hasta yakını, hastayı en hızlı şekilde İnme Merkezi'ne ulaştıran Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, hastanede ilk değerlendirmeyi yapan Acil Servis Hekimleri ve nörologlar, tanıyı kesinleştiren radyologlar ve pıhtıyı çıkaran girişimsel nöroradyoloji uzmanlarıyla birlikte yürütülmektedir" dedi.

İNME BELİRTİLERİNİ TANIYIN, 112'Yİ ARAYIN

"Belirtileri hatırlamak için 'İNME' kısaltması kullanılmaktadır" diyen Prof. Dr. Velioğlu, şu uyarılarda bulundu:

İnme belirtileri ani başlar.

Normal konuşma bozulur. (Peltek, tutuk konuşma veya anlayamama.)

Mimiklerde kayıp (Yüzün bir yarısında düşme, eğri gülümseme.)

El-kol veya bacakta güçsüzlük/uyuşukluk.