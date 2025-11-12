Türkiye kanser tedavisinde yeni çağa giriyor! Karaciğer nakli ile hayat kurtulacak

Toplantıda, kalın bağırsak kanserinin karaciğere en sık metastaz yani yayılım yapan kanser türlerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, kolon kanserine bağlı metastazı olan hastalara karaciğer nakli yapılabileceğini dile getirdi. Prof. Dr. Polat, "Bazı hastalarda da uygulanan tüm tedavilere rağmen tümörler kontrol altına alınamıyor ve cerrahi olarak çıkarılamayacak kadar yaygın hale gelebiliyor. Son yıllarda, bu tür tedaviye dirençli ve cerrahi olarak çıkarılamayan karaciğer metastazlarında karaciğer nakli yapılabiliyor" dedi.

Dünyada seçilmiş bazı merkezlerde, çok dikkatle belirlenmiş hasta kriterleri doğrultusunda, kolon kanserine bağlı karaciğer metastazı olan hastalara karaciğer nakli yapılmaya başlandığını vurgulayan Prof. Dr. Polat, "Bu yöntem hala sınırlı sayıda merkezde, bilimsel araştırmalar ve titiz hasta seçim süreçleriyle yürütülüyor. Amaç, yalnızca tümörü ortadan kaldırmak değil; hastanın yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmaktır. Ancak nakil kararı; tümörün yayılım durumu, hastanın tedaviye yanıtı, genel sağlık durumu ve hastalığın biyolojik davranışı gibi birçok faktör dikkate alınarak veriliyor" diye konuştu.

ZİRVEDE GÜNDEM: METASTAZLI KARACİĞERDE NAKİL

İstanbul Hepato-Onkoloji Zirvesi, alanında uzman bilim insanlarını bir araya getirdi. İki gün süren zirvede karaciğer naklinin onkolojik hastalardaki yeri, yeni tedavi protokolleri ve organ bağışının önemi ele alındı.

Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, bu konudaki bilimsel gelişmeleri değerlendirerek Türkiye'deki planları anlattı:

"Türkiye'de henüz başlamadı ama muhtemelen bu uygulamayı başlatacağız. Kalın bağırsak tümörlerinin karaciğere metastaz yapmış olanları, herhangi bir tedaviye cevap vermeyen, cerrahi olarak çıkarılamayan tümörlerde karaciğer nakli artık gündemde ve dünyada yapılıyor. Ama bunun için çok sıkı kriterler olması gerekiyor. Bunların tespiti ve uygulanabilirliğini tartışmak için bu toplantıları düzenliyoruz."

PROF. DR. BİSMUTH: TÜRKİYE, CANLI VERİCİLİ NAKİLDE ÖNCÜ

Zirveye onur konuğu olarak katılan dünyaca ünlü organ nakli cerrahı Prof. Dr. Henri Bismuth, karaciğer naklinin onkolojik tedavilerdeki önemine ve Türkiye'nin bu alandaki başarısına dikkat çekti:

"Karaciğer tümörleri, hastalığın en büyük yüklerinden biri. Bu durumu tedavi etmek için çok sayıda cerrahi müdahale yapıyoruz. Artık karaciğer nakli de bu tedavi yöntemlerinden biri haline geldi ve karaciğer tümörleri alanına entegre olmuş durumda. Bu da karaciğer tümörü olan hastalara nakil imkânı sunabileceğimiz anlamına geliyor. Buradaki en büyük sorun, bağışların ve organların temin edilmesi. Ancak Türkiye, canlı vericili karaciğer naklinde öncü ülkelerden biri. Bağış yapıyorsunuz ve bu da karaciğer nakillerinin yapılabilmesini sağlıyor. Bu da karaciğer bağışı havuzunun genişletilmesi anlamına geliyor. Bu ülkede, büyük bir deneyimle elde edilen bu başarı gerçekten çok önemli bir gelişme."

Prof. Dr. Polat, kalın bağırsak kanserinin karaciğer metastazı yaptığı seçilmiş vakalarda karaciğer naklinin önemli bir umut olduğuna dikkat çekerek şunları aktardı:

"Toplantıda moleküler biyolojiden patolojiye, klinik uygulamalardan cerrahi tedaviye kadar her yönüyle karaciğer naklini tartıştık. Ama daha çok bizim alanımız şu anda klinik uygulanabilirliğini burada görüşmek ve tartışmak. Kalın bağırsak kanserlerinde özellikle önemli bir kısmında karaciğer metastazları oluyor. Ama alternatifte bunların kemoterapisi, cerrahi olarak çıkarılması, radyolojik olarak tedavi edilmesi var. Ama öyle bir yere geliyoruz ki bir grup hastaya hiçbir şey yapamıyoruz. İşte bu hastalarda karaciğer nakli gündeme geliyor. Selektif dediğimiz çok seçilmiş olgularda karaciğer nakli gündeme geliyor ve yapılıyor."

Prof. Dr. Polat, toplantının önemini şu sözlerle vurguladı:

"Organ nakli çok önemli bir tedavi şekli, ama onkolojik tedavi gereken hastalarımız da var. Dünyada artık hepato-onkoloji ile karaciğer nakli bir arada düşünülüyor. Biz de Türkiye'de bu multidisipliner yaklaşımla geleceğe yön vereceğiz. Bu toplantı, ülkemizin bu alanda öncü olabileceğini bir kez daha gösterdi."